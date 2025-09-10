G4Media.ro
Cel puţin zece soldaţi au fost răniţi într-o explozie în timpul unui…

Sursa foto: Photo 101841656 © Tayoso | Dreamstime.com

Cel puţin zece soldaţi au fost răniţi într-o explozie în timpul unui exerciţiu de artilerie în Coreea de Sud

Cel puţin zece militari sud-coreeni au fost răniţi miercuri în cursul unui exerciţiu de simulare de tir real, desfăşurat într-o bază militară din oraşul Paju, în nordul ţării, a informat Ministerul Apărării, potrivit agențiilor de știri Yonhap şi AFP, citate de Agerpres.

Explozia s-a produs în jurul orei locale 15.30 (06.30 GMT).

O unitate de artilerie efectua un exerciţiu care simula proceduri de tir fără muniţie reală, când muniţia de antrenament a explodat în mod neaşteptat, afirmă comunicatul Ministerului Apărării.

Cel puţin zece militari au fost răniţi, dintre care doi grav, având arsuri pe braţe şi pe picioare.

Medicii militari de la faţa locului le-au acordat primele îngrijiri, după care serviciile de salvare au trimis şase ambulanţe.

Ministerul a transmis că ‘în prezent anchetează cu privire la cauza exploziei’.

Baza militară este situată la circa 50 km de capitala Seul, aproape de frontiera cu Coreea de Nord.

