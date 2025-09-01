Cel puţin 812 morţi şi peste 2.700 de răniţi în urma seismului din Afganistan / Căutările echipelor de intervenție continuă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mii de familii şi-au început prima noapte fără un acoperiş deasupra capului în estul Afganistanului, după un cutremur cu magnitudinea 6 soldat cu cel puţin 812 morţi şi peste 2.700 de răniţi în satele puternic afectate, unde numeroşi locuitori se aflau încă, luni seară, prinşi sub dărâmături, transmite AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pământul s-a cutremurat în noaptea de duminică spre luni, trezind brusc din somn mii de persoane, de la Kabul până la Islamabad, în Pakistan, la sute de kilometri distanţă. Au urmat cel puţin cinci replici, dintre care una cu magnitudinea 5,2.

Epicentrul cutremurului principal, produs la miezul nopţii, s-a aflat la 27 de kilometri de Jalalabad, capitala provinciei Nangarhar, la o adâncime de doar opt kilometri, ceea ce explică numărul mare de morţi şi amploarea pagubelor înregistrate în provinciile muntoase Nangarhar, Kunar şi Laghman.

În districtul Nurgal, probabil unul dintre cele mai afectate din provincia Kunar, lungile secunde de teroare au rămas întipărite în amintirea locuitorilor. „Bucăţi din ziduri s-au prăbuşit peste femei şi copii – unii au fost ucişi pe loc, alţii răniţi”, a declarat pentru AFP Zafar Khan Gojar, în vârstă de 22 de ani, transferat cu elicopterul la Jalalabad, împreună cu fratele său rănit.

În satul Wadir, zeci de locuitori încă încercau, în pofida lăsării întunericului, să degajeze molozul pentru a găsi persoanele dispărute.

În Mazar Dara, o altă localitate mică, familiile şi-au îngropat morţii, unii dintre ei copii, înfăşuraţi în giulgiu alb conform riturilor musulmane.

Din zori şi până la căderea nopţii, luni, elicopterele au decolat de zeci de ori din Jalalabad pentru a oferi ajutoare şi a evacua zeci de morţi şi răniţi, conform Ministerului Apărării.

De la revenirea lor la putere în 2021, talibanii s-au confruntat cu un alt cutremur de proporţii: în 2023, în provincia Herat, la celălalt capăt al ţării, în vest, lângă graniţa cu Iranul, peste 1.500 de persoane au fost ucise şi peste 63.000 de locuinţe au fost distruse. Acest cutremur cu magnitudinea 6,3 a fost cel mai mortal înregistrat în ultimii peste 25 de ani în această ţară, una dintre cele mai sărace din lume.

De această dată, un bilanţ încă provizoriu indică 800 de morţi şi 2.500 de răniţi în provincia Kunar, precum şi 12 morţi şi 255 de răniţi în provincia Nangarhar, după cum a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului afgan, Zabihullah Mujahid, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la Kabul. Provincia Laghman a înregistrat, de asemenea, zeci de răniţi, potrivit aceleiaşi surse.

Şeful Autorităţii pentru Managementul Dezastrelor din provincia Kunar, Ehsanullah Ehsan, a declarat pentru AFP: „Căutările continuă, mulţi oameni sunt prinşi sub dărâmăturile caselor lor, aşa că nu putem oferi o cifră exactă”.

Sharafat Zaman, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii din Kabul, a solicitat ajutor internaţional pentru a face faţă distrugerilor provocate de cutremur. „Avem nevoie de ajutor, deoarece aici mulţi oameni şi-au pierdut viaţa şi casele”, a declarat el pentru Reuters.

„Nu am mai trăit niciodată aşa ceva”, a declarat noaptea trecută pentru AFP Ijaz Ulhaq Yaad, un înalt funcţionar afgan din districtul Nurgal, din provincia Kunar. „A fost îngrozitor, copiii şi femeile ţipau”, a mai spus el la telefon, o conexiune care părea să funcţioneze încă la câteva ore după cutremur.

Majoritatea acestor familii, a continuat el, tocmai se întorseseră în Afganistan, alungate din exilul pakistanez sau iranian de recentele valuri de expulzări din cele două ţări vecine, care împreună au trimis înapoi aproape 4 milioane de afgani.

„Aproximativ 2.000 de familii de refugiaţi s-au întors şi intenţionau să-şi reconstruiască casele” în această regiune agricolă situată lângă frontiera cu Pakistanul, a explicat el.

De teama replicilor seismice, „toată lumea a rămas în aer liber”, în contextul în care „cele trei mari sate din districtul Nurgal au fost complet distruse, potrivit informaţiilor noastre”, a transmis acelaşi oficial afgan.

În plus, autorităţile, echipele de salvare şi mass-media întâmpină mari dificultăţi în a ajunge în sate şi cătune, deoarece alunecările de teren au blocat drumurile.

Afganistanul este frecvent lovit de cutremure, în special în regiunea lanţului muntos Hindukuş, în apropiere de joncţiunea plăcilor tectonice eurasiatică şi indiană, o zonă care concentrează 15% din energia seismică a lumii.

Din 1900, nord-estul ţării a înregistrat 12 cutremure cu o magnitudinea peste 7, potrivit lui Brian Baptie, seismolog la Institutul de Studii Geologice din Marea Britanie.

Acest incident, însă, a provocat o emoţie deosebită în Afganistan. Echipa naţională de cricket, care a jucat împotriva Emiratelor Arabe Unite pe terenul acestora, a ţinut un minut de reculegere.

Papa Leon al XIV-lea şi-a exprimat luni „profunda tristeţe pentru pierderile semnificative de vieţi omeneşti” şi „solidaritatea sinceră” cu persoanele care şi-au pierdut apropiaţi, dar şi cu personalul de intervenţie.

Misiunea ONU în Afganistan, una dintre ultimele reţele de siguranţă rămase încă active într-o ţară care a suferit din plin de pe urma reducerilor drastice recente ale ajutorului umanitar internaţional, în special a celui american, s-a declarat „profund îndurerată de cutremurul devastator care a provocat sute de morţi”.

„Echipele noastre sunt pe teren pentru a acorda ajutor de urgenţă”, a adăugat misiunea ONU.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, şi-a exprimat „solidaritatea totală cu poporul afgan”.