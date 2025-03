Cel mai lung traseu de sanie de vară din România va fi deschis în Sinaia, la 1 august / ”Noi suntem norocoşi, Sinaia este o destinaţie all-season”

Cel mai lung traseu de sanie de vară din România va fi deschis în Sinaia, cel mai probabil la 1 august, cu ajutorul unei investiţii de 12 milioane de lei, a anunţat directorul general al societăţii Transport Urban Sinaia, Maria Floricică, transmite Agerpres.

„Turismul de iarnă a fost unul bun pentru Sinaia în acest sezon. E adevărat, de la an la an, zăpada pare a se topi mai repede, pare a cădea mai puţină din cer, temperaturile sunt problematice, avem diferenţe mari de temperatură, vânt. Agrementul de vară nu este o poveste, iar prioritatea noastră în acest moment este sania de vară. Este vorba de un proiect pentru care am semnat deja contractul: o instalaţie tip sanie pe o singură şină, cu 65 de vehicule tip bob, care va porni de la Cota 1400 şi va ajunge la Cota 1000, la staţia de plecare a gondolei Sinaia. Este un proiect de 12 milioane de lei, o investiţie din fonduri proprii şi credit bancar. Sperăm să o deschidem pe 1 august, dacă nu sunt întârzieri. Vom avea cea mai lungă sanie de acest tip din România, peste doi kilometri lungime”, a declarat directorul general al societăţii Transport Urban Sinaia, care administrează domeniul schiabil din staţiune.

Ea a precizat că de la începutul sezonului, din 28 noiembrie 2024 şi până pe 25 martie 2025, s-au vândut aproximativ 25.000 de cartele pentru gondola Sinaia, fiind înregistrate peste două milioane de accesări prin poartă.

Potrivit sursei citate, Sinaia este o destinaţie vizitată tot timpul anului, iarna cu precădere, însă turiştii nu lipsesc nici pe timpul verii.

„Noi suntem norocoşi, Sinaia este o destinaţie all-season. Sinaia 365 a fost şi un brand local. Suntem o destinaţie vizitată tot timpul anului, iarna cu precădere, dar nici vara turiştii nu ne lipsesc. Bucegii sunt nişte munţi foarte frumoşi, de plimbat la picior sau cu bicicleta. Din punctul acesta de vedere avem ce oferi pe tot parcursul anului. Avem câteva trasee de bicicletă pe care le îngrijim şi continuăm să le dezvoltăm, găzduim acolo şi nişte evenimente, dar mai sunt şi ciclişti montaniarzi care îşi dezvoltă singuri traseele şi rutele lor”, a spus Maria Floricică.

În ceea ce priveşte promovarea turistică a României, aceasta a precizat că, deşi este nevoie de multe fonduri, este important şi modul în care sunt cheltuiţi aceşti bani.

„Când vorbim de problematica turismului în România, de bani de promovare, trebuie să vedem cum sunt cheltuiţi, cine îi cheltuieşte. De câte ori se stabileşte puntea de legătură cu oamenii din România, cu cei de la firul ierbii. Promovarea bună poate fi făcută – sigur că e nevoie de fonduri multe – dar e nevoie şi de foarte multă comunicare”, este de părere Floricică.

Aceasta a fost prezentă la un eveniment de promovare pentru specialişti dedicat staţiunilor montane intitulat „Redescoperă Valea Prahovei”.

Evenimentul de promovare este organizat de ANAT, în parteneriat cu APDT Prahova şi cu Organizaţia Patronală de Turism Poiana Braşov.

Traseul acoperă principalele localităţi din zona Valea Prahovei şi Braşov, incluzând Sinaia, Buşteni, Predeal, Braşov, Poiana Braşov, Bran, Moieciu, Fundata, Azuga, Câmpina şi Poiana Câmpina.