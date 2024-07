Ceau, Cinema! – din „festival de buzunar” în cel mai important festival de film din Timișoara. Se consumă lubeniță în loc de popcorn

Aproape 40 de filme, dintre care multe în premieră în România, trei expoziții, un atelier pentru tineri și dezbateri fac parte din programul ediției a unsprezecea a Festivalului Ceau, Cinema!, care se va desfășura până duminică la Timișoara. Proiecțiile vor avea loc la Cinema Timiș, Cinema Victoria, Grădina de Vară Capitol, Piața Traian și Centrul Cultural Faber. „Ceau, Cinema!” a pornit ca un „festival de buzunar”, însă, pe parcursul anilor, a căpătat consistență și calitate. Astăzi este cel mai important festival de film din Timișoara.

„A fost o creștere organică, nu am forțat nimic. A fost condiționată de multe ori și de ce se întâmpla pe partea de finanțare, de infrastructură în Timișoara. A apărut și pandemia, care ne-a pus un pic de frână. Apoi, lucrurile s-au așezat un pic mai bine, au apărut și cinematografele noi, dar nu vrem să creștem dincolo de capacitățile noastre de a lucra. Ediția de anul acesta și cea de anul trecut – din programul Capitală Europeană a Culturii – sunt cumva maximul a ceea ce putem duce noi, cu cinci zile de proiecții, undeva la 40 de filme, în patru-cinci spații”, a spus Ionuț Mareș, directorul festivalului Ceau, Cinema!

Promovarea cinematografelor

Atunci când a început Ceau, Cinema!, proiecțiile aveau loc în spații neconvenționale, pentru că nu exista niciun cinematograf în afară de cele din mall. Festivalul a promovat ideea că Timișoara are nevoie de cinematografe. Astăzi, orașul de pe Bega stă mai bine. Au apărut cinematografele Victoria și Timiș, și urmează să se deschidă alte două, Studio și Dacia, până la finalul anului.

„Am pornit cu ideea de a promova realizarea de cinematografe. Organizarea unor proiecții în spații alternative este extrem de costisitoare. Era un soi de strigăt că cinefilii din Timișoara nu aveau unde să vadă filme în condiții bune. Pentru asta am luptat! După mulți ani, la ediția a noua, am putut intra la cinema Victoria, și am început să ne bucurăm de rezultatele acestor eforturi ale noastre. Am demonstrat că există și public pentru cinema, în contextul în care acum filmele sunt la un click distanță, de pe canapea. De exemplu, poți să vezi un film clasic într-o versiune remasterizată 4K, pe care orice sistem ai avea acasă, nu o vezi ca la cinema. Mai e și ideea de a vedea filme împreună, într-o sală de cinema. În plus, sunt cinefili care își doresc să vadă altfel de filme decât cele de la mall”, a mai spus Ionuț Mareș.

Lubeniță în loc de popcorn

La „Ceau, Cinema!” se servește lubeniță în loc de popcorn. De 11 ani există o colaborare strânsă cu producătorii de lubeniță de la Gottlob, pentru ca zemoasele fructe să ajungă la cinefili. Lubenița este oferită cinefililor în pahare de plastic.

„A fost un slogan pe care colegul nostru Lucian Mircu l-a creat, că „lubenița e mai bună decât popcornul”, și a pornit și de la perioada în care are loc festivalul, în mijlocul sezonului de lubeniță de la Gottlob – patria lubeniței din Banat. A fost o idee extraordinară de a folosi lubenița ca imagine și de a ne juca în fiecare an cu asta. E o senzație plăcută pe care ți-o produce o lubeniță, mai ales pe căldurile astea. Și anul acesta vom oferi lubeniță în loc de popcorn. Lumea ne identifică astfel. E amuzant și plăcut în același timp”, a adăugat Ionuț Mareș.

Expoziție cu lucrări care ilustrează case din filme celebre

Deschiderea oficială va avea loc astăzi, 17 iulie, de la ora 19.00, la Cinema Timiș, cu filmul francez „Extrasezon”, precedat de inaugurarea expoziției cu lucrări de artă care ilustrează case din filme celebre, realizate de artista bulgară Boryana Ilieva.

Retrospectivă cinematografică franceză

Festivalul dedică o retrospectivă cinematografiei franceze noi, din care fac parte „Imperiul” (2024, regia Bruno Dumont), câștigător în acest an al Premiului Juriului la Festivalul de la Berlin, și cele mai recente trei titluri ale nonconformistului regizor Quentin Dupieux: „Al doilea act” (2024), care a deschis Festivalul de la Cannes, „Yannick” (2023) și „Daaaaaali!” (2023).

Focus pe regizoarea Judit Elek

Regizoarea maghiară Judit Elek (născută în 1937) va fi în centrul atenției cu o retrospectivă ce include filmele „Doamna din Constantinopol” (1969), „Poate mâine” (1980) și „Ziua Mariei” (1984), trei dintre cele mai cunoscute filme ale sale, prezentate la festivalurile de la Cannes, Locarno sau Rotterdam, în versiuni restaurate.

Competiția Ceau, Cinema!

Șase filme europene de ficțiune, din Bulgaria, Germania, Israel, Polonia, Serbia și Turcia, vor concura pentru trofeul „Răzvan Georgescu” și Premiul Publicului. Filmele incluse în competiție sunt:

„Lecțiile Blagăi” (2023, regia Stephan Komandarev)

„Ivo” (2024, regia Eva Trobisch)

„Soldatul care dispare” (regia Dani Rosenberg)

„O altă viață decât a mea” (2023, regia Małgorzata Szumowska și Michał Englert)

„Clasa muncitoare merge în Iad” (regia Mladen Djordjevic)

„Rana îndoielii” (2023, regia Selman Nacar)

Proiecții speciale și filme bănățene

Secțiunea „Proiecții speciale” include filmul românesc „Săptămâna Mare” (2024), proiectat în prezența regizorului Andrei Cohn, o comedie din Muntenegru, „Noi să fim fericiți” (2023, regia Ivan Marinovic), două capodopere clasice, în versiuni restaurate: „Urechea” (1970), de Karel Kachyňa, și „Sacrificiul” (1986), de Andrei Tarkovski, un film cult recent, „Parazit” (2019, regia Bong Joon-Ho), și debutul românesc „Horia” (2023, regia Ana-Maria Comănescu), prezentat în variantă accesibilizată pentru persoane nevăzătoare.

În secțiunea de „Filme bănățene” vor putea fi văzute, în avanpremieră, documentarele „Apă și talpă” (2024), de Mircea Gherase și Lucian Mircu, și „Un mal rebel”, de Bogdan Pușlenghea, filmul de ficțiune „Clara” (2023), de Sabin Dorohoi, prezentat în premieră în România, și opt scurtmetraje. Proiecțiile vor fi urmate de discuții cu echipele filmelor.

Doc-Minică și Ceau, Junior!

De la Festivalul de la Berlin vin în premieră în România două dintre cele mai puternice documentare ale anului, incluse în secțiunea Doc-Minică: „Favoriten” (2024), al cunoscutei cineaste austriece Ruth Beckermann, și „Interceptat” (2024), realizat de regizoarea ucraineană Oksana Karpovych.

Programul mai conține o serie de proiecții în aer liber și gratuite în Piața Traian, precum și secțiunea Ceau, Junior!, care propune câteva filme de animație pentru copii și un atelier de creație „Timișoara la cutie”.

Expoziție de afișe

La Galeria Pygmalion de la Casa Artelor poate fi descoperită expoziţia “Secvenţe”, care conţine peste 50 de afișe de filme româneşti din anii `70-`80, din colecția privată a scriitorului, traducătorului și criticului de film Marian Rădulescu.

La Cinema Victoria este instalată o expoziţie interactivă, “Ceau, Cinema!, pe numărate”, realizată de trei studenți, proaspăt intrați în echipa festivalului: Ioana Satmari, Eric Szilveszter și Fabian Leiba.