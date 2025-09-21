Ce va aduce recunoașterea Palestinei de către Regatul Unit?

Premierul britanic Keir Starmer își va îndeplini promisiunea de a recunoaște statul palestinian, după ce în iulie a stabilit o serie de condiții pe care Israelul avea puține șanse să le îndeplinească, printre care și acordul de încetare a focului cu Hamas. Primul ministru va declara că recunoaște „dreptul inalienabil” al poporului palestinian și ceea ce consideră a fi o responsabilitate morală de a menține în viață soluția celor două state, în contextul devastării provocate de război și al îngrijorării cu privire la extinderea colonizării în Cisiordania, se arată într-o analiză Sky News.

Acest lucru va fi prezentat oficial de guvernul britanic la o conferință a Adunării Generale a ONU care va avea loc săptămâna aceasta la New York, după o inițiativă diplomatică condusă de Emmanuel Macron. Se așteaptă ca și Canada și Australia să recunoască acest lucru, deși ar putea solicita Hamas să se dezarmeze.

Dar Partidul Laburist a afirmat întotdeauna că este o măsură pe care ar lua-o ca parte a unui proces de pace, care pare mai îndepărtat ca niciodată.

Ce înseamnă acest lucru?

Măsura a fost puternic criticată și lasă o serie de întrebări nu numai cu privire la ceea ce va realiza, ci și dacă va avea efectul opus asupra conflictului.

David Lammy, în calitate de ministru de externe, a recunoscut, atunci când a fost anunțată promisiunea, că „aceasta nu va schimba situația de pe teren”, care poate fi schimbată doar prin negocieri.

La urma urmei, 147 dintre cele 193 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite o recunosc deja. Palestina are statutul de observator permanent la ONU – cu drept de cuvânt, dar fără drept de vot – unde este reprezentată de Autoritatea Palestiniană. Orice mișcare către statutul de membru cu drepturi depline ar trebui să fie aprobată de Consiliul de Securitate, unde SUA are drept de veto.

Premierul britanic a clarificat că nu acceptă Hamas – pe care îl numește „organizație teroristă brutală” – ca guvern în Gaza. Nici granițele unui astfel de stat, disputate de zeci de ani în cadrul mai multor runde de negocieri între Israel și palestinieni, nu sunt convenite.

Critici

Administrația Trump se opune recunoașterii, așa cum a clarificat președintele SUA la Londra săptămâna trecută. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că aceasta ar „încuraja Hamas” și ar avea doar o valoare simbolică.

Și în Marea Britanie există critici. Kemi Badenoch, liderul conservator, l-a acuzat pe prim-ministru de „o încercare disperată și nesinceră de a-și liniști parlamentarii din rândurile din spate”. El se îndreaptă către conferința partidului de la Liverpool de săptămâna viitoare cu o scădere suplimentară a popularității sale la -42%, aproximativ la nivelul la care se afla Rishi Sunak după gafa sa din ziua Z.

Peste o treime dintre deputații laburiști i-au scris lui Keir Starmer înainte de angajamentul său din iulie, solicitând recunoașterea unui stat palestinian. Nu este clar dacă această mișcare simbolică îi va potoli, unii cerând deja măsuri mai dure, inclusiv în ceea ce privește vânzările de arme către Israel – mai ales după ce o comisie de anchetă a ONU a afirmat că Israelul a comis genocid.

Alți deputați laburiști se opun recunoașterii. Grupul Labour Friends of Israel a declarat: „Este important să recunoaștem că Israelul nu este singura parte implicată în acest conflict… Hamas ar putea pune capăt conflictului mâine, eliberând ostaticii și depunând armele”.

Măsura este contestată și de familiile ostaticilor din Gaza, dintre care 20 se crede că sunt în viață, pentru că nu impune eliberarea lor ca condiție pentru Hamas.

Ilay David, fratele lui Evyatar David, care a apărut recent slăbit într-un videoclip al Hamas, a declarat: „Vrem să ne întâlnim cu Starmer, dar el refuză să se întâlnească cu noi… Acordarea acestei recunoașteri este ca și cum i-am spune Hamas: « Este în regulă să continuați să înfometați ostaticii, puteți continua să-i folosiți ca scuturi umane’. Acest tip de recunoaștere îi dă Hamasului puterea de a fi încăpățânat în negocieri. Este ultimul lucru de care avem nevoie în acest moment.”

Sir Ephraim Mirvis, rabinul șef al Regatului Unit, a declarat că recunoașterea „necondiționată” a statului „nu depinde de existența unui guvern palestinian funcțional sau democratic, nici măcar de angajamentul cel mai elementar față de un viitor pașnic”.