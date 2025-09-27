Ce spune Ponta după ce a fost păcălit de doi comedianți ruși: „A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans”

Victor Ponta a fostă păcălit de doi farsori ruși. Realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus” l-au sunat pe fostul premier aflat în mașină, iar acesta a crezut că discută cu fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko.

Ponta susține acum că nu ar fi fost păcălit de cei doi comedianți și că a fost vorba, de fapt, despre o glumă stabilită anterior cu autorii.

„A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans cu autorii. Credeam că este evident”, a spus Victor Ponta într-o reacție la solicitarea Digi24.

