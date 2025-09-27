G4Media.ro
Ce spune Ponta după ce a fost păcălit de doi comedianți ruși:…

Fostul premier Victor Ponta intr-un call din mașină
Sursa foto: Captură video

Ce spune Ponta după ce a fost păcălit de doi comedianți ruși: „A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans”

27 Sep

Victor Ponta a fostă păcălit de doi farsori ruși. Realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus” l-au sunat pe fostul premier aflat în mașină, iar acesta a crezut că discută cu fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko.

Ponta  susține acum că nu ar fi fost păcălit de cei doi comedianți și că a fost vorba, de fapt, despre o glumă stabilită anterior cu autorii.

„A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans cu autorii. Credeam că este evident”, a spus Victor Ponta într-o reacție la solicitarea Digi24.

Citește mai mult despre subiect AICI

1 comentariu

  1. Și când a candidat la președinție a fost la fel.
    Știa că e o glumă candidatura, că așa stabilise cu ,, băieții „, dar românii, români nu suveraniști sau patrioți, au hotărât altfel.
    Nu a fost ce trebuie cu Johannes, dar cu pontilicul, eu nu îmi dădeam cu părerea, voi vă dădea-ți cu părerea în șoaptă să nu vă audă vecinii să vă toarne la securitate.

