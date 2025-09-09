Ce legătură are „mafia din Creta” cu un caz de mituire a unor oficiali NATO, pentru un contract de 9 milioane de euro pentru aprovizionarea unor nave de război în România (investigație Kathimerini)

Are „mafia cretană” vreo legătură, și dacă da, în ce fel, cu un caz grav de mituire a unor oficiali NATO în România?

Pe baza unor informații și a unor date care nu au fost incluse în documentele judiciare oficiale din Grecia, ci sunt publicate exclusiv de ziarul KATHIMERINI , răspunsul este da, notează Rador Radio România.

Și asta pentru că cei doi frați – care ar fi creierele rețelei cu sediul în Chania, Creta, potrivit Poliției Elene, au primit ordin să recurgă la amenințări și șantaj în beneficiul unui om de afaceri cretan implicat în cazul de mituire a unor oficiali NATO.

Aspecte ale acestei povești sunt investigate de autoritățile din SUA, România, dar și de procurorul grec pentru infracționalitate financiară, în timp ce Direcția de Poliție din Chania nu a inclus în dosarul „mafiei cretane” referiri la cazul din România din motive de protejare a anchetei.

Dar să începem cu începutul:

În cadrul unei anchete privind activitățile unei rețele de trafic de droguri din Creta, o echipă a Direcției de Poliție Chania a solicitat ridicarea confidențialității convorbirilor de pe telefoanele mobile ale suspecților. Conversațiile înregistrate au scos la lumină cazuri de trafic de cocaină și arme, precum și cazuri cu ramificații locale. În urma anchetei poliției au ieșit la iveală preluarea forțată a unor terenuri bisericești, șantajarea unor fețe bisericești, relații care implică polițiști, scoaterea unor terenuri din categoria suprafețelor forestiere, amenințări la adresa unor oameni de afaceri pentru colectarea datoriilor.

Potrivit poliției, rolul principal era jucat de doi frați oameni de afaceri, proprietari ai unui hotel și ai unui beach bar în zona Stavros din Chania. Aceștia aveau legături puternice în comunitatea locală și se ocupau de diverse „treburi” la cererea unor terți.

Baza militară Souda



Una dintre aceste „treburi” vizează cazul de mituire a unor oficiali NATO în România, pentru care au fost acuzați doi oameni de afaceri cretani, cu activitate comercială, printre altele, la baza navală de la Souda, Creta.

Ce știm despre acest caz? La începutul anului, omul de afaceri cretan M. B., în vârstă de 35 de ani, a fost arestat în România în baza unui mandat american, fiind acuzat că a mituit cadre din conducerea NSPA, agenția de achiziții a NATO, pentru ca firma la care deținea o participație să câștige un contract în valoare de 9 milioane de euro pentru aprovizionarea unor nave de război în România.

„În cursul anului 2024, compania ……. «prin intermediul asociatului acesteia, a promis unui oficial al unei organizații internaționale plata a peste 200.000 de dolari pentru a facilita achiziționarea unui contract pentru furnizarea de servicii de întreținere și aprovizionare cu combustibil a navelor, în valoare de peste 9 milioane de euro», se arată în comunicatul oficial al serviciului anticorupție din România – DNA.

Conform relatărilor din presa românească și unor documente judiciare oficiale din SUA publicate pe internet, mandatul de arestare american a vizat, printre altele, trei cazuri de mituire activă, iar omul de afaceri cretan în vârstă de 35 de ani a fost reținut pe 21 februarie.

„Domnul B… a petrecut aproape jumătate de lună într-o închisoare românească, într-o celulă fără ferestre, împreună cu alți trei deținuți. În timpul detenției sale, domnul B… a avut dreptul să iasă afară doar o dată pe zi. De la mijlocul lunii martie 2025, se află în arest la domiciliu într-un mic apartament închiriat de avocatul său din România”, se arată într-un document din data de 19 mai 2025, semnat de avocatul său american.

În același document se mai precizează că omul de afaceri cretan arestat a pledat pentru extrădarea sa în SUA.

Asocierea



Cum se leagă toate cele de mai sus de cazul mafiei din Creta? Faptele sunt următoarele: Șeful companiei la care deține o participație și bărbatul de 35 de ani arestat, M. B., este un alt om de afaceri cretan, pe nume G.G. Cei doi administrează împreună și o companie de aprovizionare cu alimente a navelor, desfășurând, printre altele, activități și la baza navală de la Souda.

Și acesta a fost urmărit penal pentru cazul de mituire din România, așa cum reiese cel puțin din documentele judiciare americane și este menționat în articole din presa românească. Cu toate acestea, spre deosebire de asociatul său M. B., acesta nu a fost arestat. Temându-se însă de evoluția dosarului penal în România și de posibilitatea ca asociatul său, în speranța unui tratament penal mai blând, să nu cumva să dezvăluie autorităților române și americane informații dăunătoare pentru grupul de companii pe care aceștia îl controlau, a decis să nu stea degeaba…

Ce a făcut? Se pare că a vrut să profite de faptul că îl cunoștea și avea o relație de prietenie cu presupusul creier al mafiei din Creta pentru a-i „închide gura” asociatului său închis în România.

În cadrul anchetei poliției și al ridicării confidențialității conversațiilor de pe telefoanele suspecților, poliția a înregistrat conversații între omul de afaceri cretan G.G., urmărit de SUA, dar care nu a fost arestat, și protagonistul recentei investigații a poliției din Creta, proprietarul unui hotel din Stavros, Chania. În aceste conversații, primul i-ar fi cerut celui de-al doilea să facă presiuni asupra familiei cretanului închis în România, astfel încât acesta să nu-și implice și mai mult asociatul în acest caz.

„Trebuie să uite!”



„Trebuie să uite numele lui G…” se aude spunându-i într-o conversație telefonică dintre ei și îndemnându-l – potrivit Poliției Elene – să intimideze familia omului de afaceri cretan arestat preventiv în România. Surse apropiate anchetei, care au fost întrebate dacă amenințările au fost puse în aplicare, au precizat pentru Kathimerini că presupusul creier al mafiei este auzit într-o conversație ulterioară asigurându-și interlocutorul că va face tot ce este necesar pentru a avea grijă de el.

Referirile la acest aspect al anchetei desfășurate timp de mai multe luni cu privire la mafia cretană lipsesc din documentele judiciare oficiale grecești. Și asta pentru că, potrivit unor informații, cazul este investigat de procurorul grec pentru infracțiuni economice, care evaluează și conținutul declarațiilor date în fața autorităților române de omul de afaceri cretan M. B, în vârstă de 35 de ani, arestat preventiv.

De altfel, se pare că dosarul privind tentativa de mituire a unor oficiali NATO de către cei doi oameni de afaceri cretani ar fi dus la o formă de soluție de compromis. La data de 9 iulie 2025, mandatul de arestare, neexecutat până atunci, împotriva lui G.G. a fost anulat, în timp ce lui M.B., care a rămas în arest la domiciliu în România, i s-a permis, în urmă cu câteva zile, să călătorească la Chania pentru a se întâlni cu soția sa și cei doi copii minori ai lor.

Arme, droguri și… contraservicii



Principalul obiect al anchetei poliției din Chania a fost inițial activitatea unei rețele de trafic de droguri (în principal canabis și cocaină) și trafic de arme. A început cu arestarea unui infractor în ianuarie, în casa căruia au fost găsite două dispozitive explozive și arme. Și aproape opt luni mai târziu, s-a ajuns la arestarea a zeci de suspecți în Chania, care sunt acuzați că au traficat 40 de kilograme de canabis, 9 kilograme de cocaină, 2 kilograme de heroină, cu o valoare de 1,2 milioane de euro. Traficul se realiza în trei piețe centrale din Chania de către așa-numiții dealeri ambulanți, în principal străini; palestinieni, egipteni și algerieni. O familie cu un total de 13 membri a fost descoperită ca fiind implicată în acest caz, precum și cunoștințe vechi ale autorităților din Creta pentru trafic de droguri. Acțiunile rețelei criminale erau susținute de doi frați – proprietarii unui hotel și ai unui beach bar în zona Stavros din Chania. Acțiunile lor au ieșit la iveală în urma monitorizării telefoanelor mobile ale traficanților de droguri.

