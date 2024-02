Ce avere declarată are Iulian Dumitrescu, acuzat de DNA că ar fi luat o mită de 16 milioane de lei/ Fost senator de Călărași, actualul șef CJ Prahova a apărut în stenograme când îi cerea lui Drulă să-i țină oamenii în funcții la Transporturi

Șeful Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu (PNL), are trecute în declarația de avere publicată în iunie 2023 două apartamente de 158 mp cumpărat împreună cu soția sa în 2008 și un apartament de 45 mp care aparține doar soției sale (din 2005).

Surse politice au declarat, însă, pentru G4Media că liberalul locuia într-un apartament de lux de 800 de metri pătrați în cartierul Stejarii, care aparține fotbalistului Cristian Chivu și soției sale. DNA a făcut, joi, percheziții în acest apartament, iar sursele G4Media susțin că politicianul plătea o chirie lunară de 6000 de euro pentru această reședință.

Conform declarației de avere din 2021, Dumitrescu a vândut în anul 2020 două terenuri către Bucegi Invest SA, unul extravilan în comuna Razvad, cu 775.200 lei (16.322 mp, Dâmbovița) și unul intravilan în Berceni, pe Șoseaua de Centură, cu 969.000 lei (5000 mp, Ilfov).

În declarația din 2023, șeful CJ Prahova a notat că deține un Land Rover fabricat în 2014, însă G4Media a arătat imagini exclusive cu Lamborghini Urus și un Bentley, mașinile de lux conduse de Iulian Dumitrescu și familia sa, care nu apar în declarația de avere.

Dumitrescu are trecuți în declarația de avere 66.281 lei (aprox. 13.000 de euro) în patru conturi bancare și are de recuperat 45.000 de euro de la PNL și peste 100.000 de euro de la trei persoane fizice. Liberalul are de returnat 180.000 de dolari unei persoane fizice (până la finalul anului 2024) și un credit de aproape 127.000 euro unei bănci (până în 2036).

Sursele G4Media susțin că Iulian Dumitrescu și familia au cheltuit aproape 3 milioane de lei într-un an și jumătate în magazine și destinații de lux: Dubai, Abu Dhabi, Insulele Maldive, Insula Capri, Mykonos, Courchevel, Nisa. El este acuzat de procurorii DNA că a luat mită intermediată chiar de la sora lui.

Anchetatorii DNA suspectează că banii virați în conturile lui Iulian Dumitrescu de sora acestuia proveneau în realitate de la companii care au fost sprijinite să câștige obiectivul „Varianta ocolitoare Mizil” și Lucrări de reparații generale în judetul Prahova. Pentru a le facilita câștigarea contractelor, oamenilor de afaceri li s-ar fi propus de către Iulian Dumitrescu să cumpere firma Bertoni Construct SRL de la proprietarul de drept Daniel Lambrea, cumnatul lui, la un preț supraevaluat: 9 milioane de euro. Detalii, aici.

Veniturile lui Dumitrescu provin din salariul de președinte CJ Prahova, de 164.268 lei anual, și din salariu de director general al soției, Alexandra Paula Dumitrescu, la firma SC Metropolitan Mega Promotion SRL, de 56.388 lei (declarația de avere a fost completată în iunie 2023). Ea a mai luat anul trecut dividende de 573.837 lei de la această firmă.

Firma unde soția lui Dumitrescu este director general se ocupă cu lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor, a avut doi angajați în 2022 și un profit de 2,1 milioane de lei din venituri totale de 3,2 milioane de lei, conform ANAF.

Susținător USL, în comisia parlamentară de anchetă a terenurilor de la Nana

Înainte să ajungă baronul județului Prahova, Iulian Dumitrescu a fost timp de 8 ani senator PNL, în primul mandat de Călărași, apoi de Prahova, și a fost unul dintre susținătorii puternici ai alianței USL:

„Privită din exterior, USL pare a fi o bombă cu ceas, gata să se dezmembreze din toate încheieturile și să spargă geamurile alegătorilor nevinovați. Privită din interior, coaliția de guvernământ este o convenție de oameni responsabili, preocupați să răspundă îngrijorărilor economice ale oamenilor de rând”, declara Dumitrescu în 2013, pentru „Obiectiv de Călărași”. La scurt timp de la declarație, USL s-a rupt.

În mandatul 2012-2016, Dumitrescu a fost vicepreședintele Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară şi piaţă de capital și a făcut parte din comisia parlamentară de anchetă pentru verificarea legalităţii achiziţiei terenurilor din zona comunei Nana (Călăraşi). A avut o luare de cuvânt și 15 propuneri legislative, din care 3 au fost promulgate legi.

În mandatul 2016-2020, senatorul PNL a fost membru supleant al Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. A avut trei luări de cuvânt și 20 de propuneri legislative din care 7 au fost promulgate legi.

Iulian Dumitrescu este unul dintre cei mai influenți liberali în acest moment. Acesta și-a anunțat demisia din toate funcțiile deținute în partid, dar nu și de la Consiliul Județean Prahova.

Niciun lider PNL nu a avut vreo reacție joi, după perchezițiile DNA sau după punerea liberalului sub control judiciar, în timp ce Klaus Iohannis a declarat că nu crede că urmărirea penală a lui Dumitrescu afectează semnificativ imaginea partidului. G4Media a arătat aici cum PNL, partidul care a ajuns la guvernare cu discurs anticorupție, a devenit partidul pro-penali.

În stenogramele DNA, cerând ministrului Transporturilor să-i păstreze oamenii în funcții

Iulian Dumitrescu a apărut, în iulie 2021, alături de deputatul PNL George Stângă, în stenogramele DNA, când îi cereau fostului ministru al Transporturilor Cătălin Drulă să îi păstreze în funcție pe șefii Asociației Române de Salvare a Vieților Omenești pe Mare (ARSVOM) și Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați.

Din dialoguri pare că deputatul PNL și președintele CJ Prahova sunt interesați și de investițiile care urmează să fie derulate de cele două instituții din subordinea Ministerului Transporturilor, așa cum reiese din stenograme:

Dumitrescu Iulian: Am o întrebare punctuală.

Drulă Cătălin: Ia zi!

Dumitrescu Iulian: Să-mi zici cu ARSVOM-ul, dacă … Ce interes ai, dacă mai ni-l lași nouă? E ceva la Constanța …

Drulă Cătălin: Da… Băi …

Dumitrescu Iulian: Știu că ai niște jocuri, niște, na, presiuni, sau dacă ai …

(…)

Dumitrescu Iulian: Zi direct, domle, vreau să-l omor, am un interes sau … Deocamdată am interes pentru organizația Constanța io, ca să-ți zic mai direct, să-l ții p-ăla.

Drulă Cătălin: Și care , ăă, adică tu ce părere ai despre omul ăsta? Sau ce …

Dumitrescu Iulian: El e ok, așa. Celălalt, dinainte …

Drulă Cătălin: Manole, nu?

Dumitrescu Iulian: Da. Celălalt dinainte a fost cu niște probleme, sunt niște probleme cu Curtea de Conturi, nu știu dacă știi tu, dar nu e pă mandatul lu ăsta. Pe mandatul la celălalt, să știi. Adică, dacă poți să mai mi-l lași o perioadă sau așa, îmi spui.

(…)

Dumitrescu Iulian: Dacă nu vrei să mi-l schimbi, ăăă, dacă vrei să-l vezi sau măcar să verifici sau mai știu io ce …

Drulă Cătălin: Da, mă, îți dai seama …

Dumitrescu Iulian: … ține-l în dreptul meu că Huțucă nu te știe și n-are el treabă cu tine, Huțucă de la Constanța.

Drulă Cătălin: Te-a întrebat de …

Dumitrescu Iulian: Da, i-am spus lasă că vorbesc io cu tine.

(…)

Drulă Cătălin: La ARSVOM, că m-ai întrebat, n-am avut decât asta cu Corpul de Control, pentru că nu știu pe cine să întreb. Dacă știi tu un om bun pe partea asta cu salvare că aici e minat cumva.

Stângă George-Cătălin: Știi ce se întâmplă, Cătăline?

Drulă Cătălin: Da?

Stângă George-Cătălin: Ei s-au descurcat în ultima perioadă și au atras și fonduri europene. Cred că au vreo trei-patru proiecte pe care le aduc acolo.

Drulă Cătălin: Păi nu, să știi că majoritatea sunt pe buget de stat.

Stângă George-Cătălin: Nu, au și pe fonduri europene acolo.

(…)

Drulă Cătălin: Acuma au mai venit pentru încă o navă-mamă pe care s-o pună la Sulina și aia voiam să te întreb, băi, dar totuși e, cum zic ăștia, „glorified ponton”, adică e un ponton cu motor…

Stângă George-Cătălin: Da, dar sunt fonduri europene.

Dumitrescu Iulian: Adică ori le iei, ori le pierzi.

Drulă Cătălin: Îhî, o să mă mai uit să văd.

Dumitrescu Iulian: Dar ideea este, să zicem cu pontonul ăsta, de care ai zis, habar n-am …

(…)

Dumitrescu Iulian: Cătălin, să ții minte, imaginea ta va fi dată tot de autostrăzi, indiferent cât te-ai chinui cu AFDJ-ul , cu astea…

Drulă Cătălin: (…) Adică dacă vorbești cu oamenii ăștia, io i-aș sfătui să iasă la iveală într-un fel sau …

Dumitrescu Iulian: Nu, că ți-i aduc la iveală, am înțeles mesajul.

Drulă Cătălin: Pentru că, dacă facem o relație de încredere, îmi explică băi, uite asta e situația …

Dumitrescu Iulian: Și tu hotărăști, îmi place sau nu-mi place.

Dumitrescu Iulian: Rămâne să vin o dată cu ARSVOM-ul la tine, da? Cu directorul, vin io cu el, da?

Drulă Cătălin: Ok.

Dumitrescu Iulian: Vii și tu?

Stângă George-Cătălin: Cu mare drag, io oricum sunt pe aicea.

Dumitrescu Iulian: El e un fel de patron în zonă, pe zona de naval (…)