BREAKING Iulian Dumitrescu își anunță demisia din funcțiile de partid, dar nu și de la șefia Consiliului Județean Prahova

Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, împotriva căruia DNA a început joi urmărirea penală, a anunțat joi seară printr-un comunicat postat pe facebook că a demisionat din toate funcțiile deținute în partid – cea de șef al organizației județene PNL Prahova și cea de prim-vicepreședinte PNL.

”Având în vedere existența dosarului în care D.N.A. mi-a adus acuzațiile prezentate public, am luat decizia să demisionez din toate funcţiile din partid, deoarece partidul nu are nicio legătură cu această speță. Așa cum am mai afirmat, am pus la dispoziţia procurorilor toate informaţiile şi datele solicitate. Colaborez cu instituţiile statului pentru a se lămuri cauza și a se afla adevărul faptic. Conform legii, sunt în continuare beneficiarul prezumției de nevinovăție”, a spus el.

Dumitrescu nu a spus însă nimic despre funcția de președinte al Consiliului Județean Prahova.

Procurorii DNA au făcut joi dimineața 16 percheziții la domiciliul președintelui CJ Prahova Iulian Dumitrescu (PNL) și la membri ai familiei acestuia. Dumitrescu este suspectat de luare de mită și fals în declarații alături de alte persoane. DNA susține că Dumitrescu a cerut mită 47,5 milioane de lei de la un om de afaceri și ar fi primit 16 milioane de lei.

Joi seara, el a venit la audieri la DNA și a fost pus sub control judiciar de procurori. PNL nu a făcut nici un anunț public legat de acesta pe durata zilei.