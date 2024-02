SURSE Iulian Dumitrescu și familia au cheltuit aproape 3 milioane de lei într-un an și jumătate în magazine și destinații de lux: Dubai, Abu Dhabi, Insulele Maldive, Insula Capri, Mykonos, Courchevel, Nisa / Este acuzat de procurorii DNA că a luat mită intermediată chiar de la sora lui

Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, a cheltuit într-un an și jumătate 3 milioane de lei în magazine și destinații de lux precum Dubai, Abu Dhabi, Insulele Maldive, Insula Capri, Mykonos, Courchevel, Nisa, susține procurorii DNA, potrivit surselor G4Media.ro. Dumitrescu ar fi cheltuit zeci de mii de lei în magazine precum Level Shoes Dubai, Chanel Dubai, Van Cleef Monaco sau în locații exotice gen One & Only Resorts Reethi Rah Maldive și Joali Maldives.

Această sumă de 3 milioane de lei ar reprezenta, potrivit anchetatorilor, mai mult dublul sumelor de 1.078.507 lei și 57.000 de euro, care reprezintă totalitatea veniturilor declarate de Iulian Dumitrescu împreună cu familia sa (soție + copii aflați în întreținere) în cele două declarații de avere din anul 2022 și 2023.

Banii erau tansferați în conturile lui Iulian Dumitrescu de sora acestuia, Angelica Marilena Lambrea și nu figurează în declarația de avere a președintelui CJ Prahova, mai susțin procurorii. Potrivit acestora, nici sora lui Iulian nu poate justifica de ce conturile sale au fost alimentate cu sute de mii de lei prin depuneri cash sau prin transfer de la diferite firme.

”Începând cu anul 2023 sumele de bani recepționate de Iulian Dumitrescu de la sora sa, Lambrea Angelica Marilena fac obiectul infracțiunii de luare de mită” susțin procurorii.

Anchetatorii DNA suspectează că banii virați în conturile lui Iulian Dumitrescu de sora acestuia proveneau în realitate de la companii care au fost sprijinite să câștige obiectivul „Varianta ocolitoare Mizil” și Lucrări de reparații generale în judetul Prahova. Pentru a le facilita câștigarea contractelor, oamenilor de afaceri li s-ar fi propus de către Iulian Dumitrescu să cumpere firma BERTONI CONSTRUCT SRL de la proprietarul de drept Daniel Lambrea, cumnatul lui, la un preț supraevaluat: 9 milioane de euro.

Potrivit surselor G4Media.ro, dosarul lui Iulian Dumitrescu a fost deschis în urma denuțului formulat în octombrie 2023 de către Ionel Pirpiliu, care controlează compania de construcții Delta ACM și Bertoni SRL, firmă la care avea să devină asociat unic în 2022 cumnatul lui Iulian Dumitrescu, cumpărând acțiunile la preț considerat subevaluat.