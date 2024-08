Cazinoul din Constanța va fi deschis în noiembrie / În primăvară, termenul fixat era de luna iulie / Stadiul lucrărilor, în prezent, este de 85%

Compania Națională de Investiții a înaintat un nou termen pentru finalizarea și recepția lucrărilor de restaurare a Cazinoului din Constanța – luna noiembrie 2024, se arată într-un comunicat primit la redacție, la solicitarea Radio Constanța.

În primăvara acestui an, Compania anunța că lucrările la Cazinoul din Constanța vor fi gata în luna iulie, însă, din cauza complexității acestora, deschiderea edificiului a fost amânată.

Stadiul lucrărilor, în prezent, este de 85%, iar cauza principală a depășirii termenului o reprezintă complexitatea lucrărilor de consolidare și refacere a structurii de rezistență a clădirii, se arată în comunicat.

Lucrările de restaurare la Cazinoul din Constanța au început în anul 2020 și au fost prelungite din cauza faptului că structura de rezistență era grav afectată, iar planșeul risca să se prăbușească la un cutremur. În plus, toate ornamentele au fost realizate manual, iar acum, specialiștii le decorează cu foiță de aur. Este o muncă titanică, extrem de migăloasă, însă, la final, simbolicul edificiu își va recăpăta strălucirea de altădată.

Și vopseaua folosită de Aedificia Carpati la exteriorul Cazinoului Constanta este specială. Aceasta se curăță singură datorită respingerii electrostatice pe care o are hidrofugantul din vopseaua siliconică, astfel că nu va mai avea niciun atac biologic sau crustă neagră, datorită biocidantului din vopsea.

Până la îndelung așteptata redeschidere a Cazinoului, MINAC organizează, la final de săptămână, tururi ghidate gratuite, în cadrul cărora istoricul și scriitorul Cristian Cealera vă dezvăluie poveștile mai puțin știute ale celor 3 cazinouri din Constanța care au existat, succesiv, din 1880 și până astăzi, clădiri emblematice ale arhitecturii de vilegiatură de la malul mării.

Tururile de prezentare nu includ vizite în interiorul clădirilor și nu presupun vizitarea întregii Peninsule (Orașul Vechi), ci pun accent pe transformările petrecute în zona Cazinoului în ultimele două veacuri – existența celor trei „Cazinuri”, crearea Bulevardului Elisabeta și apariția falezei. Pentru a înțelege mai bine istoria zonei, informațiile inedite prezentate sunt însoțite de cărți poștale și imagini de epocă din arhiva MINAC sau puse la dispoziție de colecționarul Gheorghe Stănescu.

În cadrul aceluiași proiect, dar după data de 15 august, vor fi organizate și tururi de prezentare a istoriei Cazinoului din Mamaia.