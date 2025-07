Festivalul Internațional George Enescu va avea cinci reprezentații în premieră la Cazinoul din Constanța

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Festivalul Internațional George Enescu (FIGE), ediția a XXVII-a, va avea anul acesta, în premieră, cinci reprezentații la Cazinoul din Constanța, prezentate în cadrul SEAS – Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului, festival organizat de Teatrul de Stat Constanța, transmite echipa Cazinoului din Constanța, într-un comunicat de presă citat de Info Sud-Est.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Astfel, în sala mare de bal de la etajul Cazinoului vor concerta Valentin Răduțiu și pianistul Per Rundberg (29 august), Istanbul State Symphony Orchestra (7 și 8 septembrie), Berlin Academy Of American Music (15 septembrie) și invitații speciali din Estonia, Hans Christian Aavik, la vioară și Karolina Aavik, la pian (18 septembrie). Festivalul Internațional George Enescu este organizat de ARTEXIM, iar evenimentele de la Cazino sunt posibile prin parteneriatul strategic între Teatrul de Stat Constanța și FIGE. Biletele sunt disponibile spre achiziție pe My Stage și Bilet.ro, potrivit sursei citate.

Programul evenimentelor:

Vineri, 29 august 2025, ora 20:00, violoncelistul Valentin Răduțiu și pianistul Per Rundberg vor susține un concert al cărui program va cuprinde Sonata nr. 1 în fa minor pentru violoncel și pian, op. 26 de George Enescu, șase lieduri (aranjament pentru violoncel și pian) de Johannes Brahms, Sonata în re minor pentru violoncel și pian, L. 135 de Claude Debussy și Sonata nr. 2 în do major pentru violoncel și pian, op. 26 de George Enescu. Bilete disponibile aici (My Stage) și aici (Bilet.ro).

Duminică, 7 septembrie și luni, 8 septembrie 2025, ora 20:00, dirijorul Hasan Niyazi Tura va urca la pupitrul Istanbul State Symphony Orchestra, pentru un program ce cuprinde Balada pentru vioară și orchestra de George Enescu, Simfonia nr. 1 de Ludwig van Beethoven și Concertul pentru vioară în mi minor, op. 64 de Felix Mendelssohn, avându-l drept solist pe violonistul Vlad Stănculeasa. Bilete disponibile aici (My Stage) și aici (Bilet.ro).

Luni, 15 septembrie 2025, ora 20:00, Berlin Academy Of American Music alături de dirijorul Garrett Keast vor susține un program format din lucrări de Aaron Copland, Avner Dorman, Leonard Bernstein și George Gershwin, iar marea violonistă de origine română Mihaela Martin va susține alături de orchestră, Concertul pentru vioară și orchestră, op. 14 de Samuel Barber. Bilete disponibile aici (My Stage) și aici (Bilet.ro).

Joi, 18 septembrie 2025, ora 20:00 invitați din Estonia, frații Aavik – Hans Christian Aavik la vioară și Karolina Aavik, la pian vor susține un program alcătuit exclusiv din sonatele lui George Enescu. Bilete disponibile aici (My Stage) și aici (Bilet.ro).

„Parteneriatul cu Festivalul Internațional George Enescu din 2025 marchează un moment de referință pentru viața culturală a orașului Constanța care devine parte activă a circuitului artistic internațional. Colaborarea urmărește să ofere publicului local acces direct la arta de cel mai înalt nivel, consolidând, astfel, identitatea culturală a orașului prin stimularea turismului cultural și a educației culturale. Constanța se conturează, astfel, ca un reper pe harta marilor orașe culturale ale Europei”, arată echipa Cazinoului din Constanța.

În cadrul SEAS 2025, la invitația Festivalului Enescu, o serie de artiști și ansambluri internaționale de prestigiu vor susține concerte în emblematicul Cazinou din Constanța, un spațiu arhitectural redat vieții culturale prin intermediul artei. Programul muzical propus se aliniază temei ediției de anul acesta a Festivalului Enescu – Celebrations, o ediție omagială ce marchează 70 de ani de la trecerea în eternitate a compozitorului român George Enescu, conform sursei citate.