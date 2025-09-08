Cătălin Drulă: „Domnule Grindeanu, alegerile nu sunt un moft al meu, al USR sau al oricărui partid. Alegerile sunt dreptul bucureștenilor” / „Acceptați provocarea? Vă scot în București pentru a afla părerea oamenilor?”
Cătălin Drulă (USR) îl invită pe liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la o plimbare în București pentru a afla părerea oamenilor despre organizarea de alegeri pentru Primăria Capitalei.
„Îl invit pe domnul Grindeanu la o plimbare prin București. Să afle și el părerea bucureștenilor despre alegeri. Eu am vorbit cu zeci de oameni pe stradă, în parcuri, chiar și aici, pe Facebook. Mie îmi spun bucureștenii un lucru: vor alegeri cât mai repede. Vor să își aleagă primarul. Pentru că așa e normal într-o democrație”, afirmă Drulă într-o postare pe Facebook.
El spune că alegerile nu sunt un moft, ci dreptul democratic al bucureștenilor.
„Domnule Grindeanu, alegerile nu sunt un moft al meu, al USR sau al oricărui partid. Alegerile sunt dreptul bucureștenilor. Dreptul lor democratic, pe care nimeni nu are voie să-l calce în picioare.
Bucureștiul are nevoie de un primar ales de oameni care să facă ordine în trafic și în administrație, să ducă orașul mai departe.
Acceptați provocarea? Vă scot în București pentru a afla părerea oamenilor?”, încheie Cătălin Drulă.
Context: Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că, dacă PNL şi USR merg pe o zonă de candidatură comună la Capitală, este evident că PSD se doreşte a fi trimis într-o zonă de izolare. Despre data alegerilor şi organizarea lor în termenul prevăzut de lege, aşa cum cer cei de la USR, Grindeanu a spus că contează ca bucureştenii să aibă un proiect pentru Bucureşti, nu ce vor Drulă şi USR.
