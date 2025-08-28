Cât plătești și la ce canale/TV ca să urmărești meciurile din prima ligă la fotbal, în diferite țări europene/ De la 10 euro, în Franța, la aproape 90 de euro, în Germania

În România, vizionarea campionatului intern este, încă, o treabă ceva mai simplă și destul de diferită față de alte țări, precum Spania, Italia, Germania, Franța, și altele.

Jurnaliștii din rețeaua proiectului ENTR au strâns informații despre prețurile și canalele TV sau online privind costurile pentru a urmări campionatul din prima ligă de fotbal din aceste țări.

Pentru a vedea Superliga României (campionatul principal de fotbal al țării) este nevoie doar de un abonament la unul din principalii jucători în telecomunicații din țară, și anume Digi (parte din grupul Digi Communications, fost RCS&RDS), sau un singur abonament în mediul digital.

Abonamentul de televiziune la Digi, care îți oferă nu numai posturi la care poți vedea toate meciurile din Superliga României, ci și alte dueluri din campionatele externe autohtone, precum Serie A (Italia), LaLiga (Spania) sau Bundesliga (Germania), sau chiar competițiile europene, este de 30,50 lei/lună, echivalentul la 6.02 euro. La acest preț se poate adăuga și extraopțiunea pentru 4K, care costă 5,08 lei/lună, echivalentul a un euro.

De asemenea, fotbalul românesc se poate vedea și în mediul online pe PrimaPlay în schimbul a 29,90 lei/lună (5.90 euro). Totodată, Orange TV îți poate oferi șansa să vezi campionatul intern de fotbal la prețul de 58 lei/lună (11.45 euro).

O alternativă digitală, nou lansată, poate fi și TVSat GO, care oferă canalele Prima Sport 1-4, pe care se difuzează Superliga, în schimbul a 25 lei/lună (4.93 euro).

Deci, în România poți să vezi fotbalul intern + alte competiții importante din Europa la doar 6.02 euro/lună, direct pe televizor, fără să mai achiziționezi o altă opțiune sau să folosești o platformă de streaming cum se obișnuiește în Europa, un preț destul de mic comparabil cu Spania, Germania sau Italia.

În Franța regăsim cel mai mic preț dintre aceste țări, 10 euro. În toate celelalte țări europene cu ligi de fotbal de top, prețurile sunt mai mult decât duble, ceea ce, potrivit informațiilor ENTR, se datorează faptului că utilizatorii trebuie să combine abonamente la diferite platforme pentru a viziona TOATE meciurile din campionatul lor național.

Acesta este cazul în Germania (cu Sky și DAZN), în Marea Britanie (cu Sky și TNT), în Spania (cu DAZN și Movistar) și în Portugalia (cu Sport TV și BTV).

Prețurile pe care le-am inclus în Reel, așa cum am menționat, au prezentat cele mai ieftine oferte pe care le-am putut găsi.

Dar, în mai multe cazuri, este vorba despre un furnizor de internet de bandă largă care oferă acces la oferte speciale „la pachet” pentru vizionarea fotbalului(cum ar fi oferta „Big Sport” pe EE TV pentru persoanele cu internet de bandă largă EE în Marea Britanie sau oferta „LaLiga” pe Movistar Plus+ pentru cei cu internet de bandă largă Movistar în Spania).

Aceasta înseamnă că, în practică, mulți fani ai fotbalului ajung să cheltuiască chiar mai mult decât prețurile pe care le-am arătat.

Așadar, cât trebuie să plătești ca să vezi TOATE meciurile din campionatul național de fotbal, în diferite țări? (prețuri lunare pentru sezonul 2025/26, rotunjite la suma cea mai apropiată)