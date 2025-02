Casa Albă, sub asediu legal. Avalanșă de procese împotriva ordinelor lui Trump

Zecile de ordine executive emise de Donald Trump în primele două săptămâni după revenirea la Casa Albă a declanșat un val de procese menit să împiedice planurile președintelui SUA de a stopa imigrația ilegală, de a reorganiza birocrația federală sauy de a anula protecțiile pentru persoanele transgender. Analiștii americani, care se așteptau la aceste provocări legale, afirmă că ele fac parte din eforturile rezistenței anti-Trump de a-și găsi o voce în al doilea mandat al republicanului.

Avalanșă de ordine

Președintele Trump a început să semneze ordine executive la doar câteva minute de la terminarea ceremoniei oficiale de învestitură din Rotonda de pe Capitol Hill, care a avut loc pe 20 ianuarie. The American Presidency Project a indicat că, până vineri seara, republicanul ar fi semnat cel puțin 45 de ordine după ce a revenit în fruntea Americii.

Aceste documente – decrete emis de președintele Statelor Unite care au putere de lege, fără a fi necesar să fie aprobate, ele fiind un instrument prin care liderul american poate da directive pentru a gestiona funcționarea guvernului federal sau pentru a implementa politici publice – acoperă o gamă largă de domenii politice, inclusiv imigrația, energia, eficiența guvernamentală și inițiativele legate de diversitate.

Printre cele mai notabile ordine semnate de Trump se numără:

retragerea Statelor Unite din Acordul de la Paris privind schimbările climatice, acordul internațional de referință pentru limitarea creșterii temperaturilor globale.

înființarea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), în fruntea căruia a fost numit multimilardarul Elon Musk, patronul X și Tesla, cel care a finanțat campania electorală a lui Trump cu circa 300 de milioane de dolari.

grațierea a aproape 1.600 dintre susținătorii săi care au fost arestați în urma revoltei de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021.

comutarea pedepselor unor membri ai grupurilor Oath Keepers și Proud Boys, care au fost condamnați pentru conspirație sedicioasă în legătură cu asaltul de la Congres din urmă cu patru ani.

retragerea Statelor Unite din organismul de sănătate al ONU, Organizația Mondială a Sănătății (OMS), deși acest lucru ar putea să se schimbe în curând.

refuzarea dreptului la cetățenie americană copiilor imigranților care se află fie ilegal în SUA, fie cu vize temporare, dacă mamele lor erau “prezente ilegal” în momentul nașterii, iar tatăl nu era cetățean american sau rezident permanent legal. Aceeași regulă se aplică și copiilor născuți din mame care erau rezidente legale temporare și din tați care nu erau cetățeni sau rezidenți permanenți legali în SUA.

declararea unei “urgenţe energetice naţionale” ce îi conferă autoritatea de a stimula producţia de petrol şi gaze din ţară, inclusiv prin deschiderea de noi foraje în Alaska.

abrogarea programelor privind “diversitatea, egalitatea şi incluziunea” și recunoaştea de către guvernul federal a doar două sexe, masculin şi feminin.

revocarea un ordin executiv din 2021 semnat de predecesorul său, Joe Biden, care urmărea să se asigure că jumătate din toate vehiculele noi vândute în Statele Unite până în 2030 erau electrice.

solicitarea ca guvernul SUA să desemneze cartelurile de droguri ca organizații teroriste, ce reprezintă o amenințare la adresa securității naționale, într-un mod diferit de crima organizată tradițională.

semnarea mai multe prevederi care vor avea impact asupra lucrătorilor guvernamentali.

solicitarea ca angajații federal să revină cu normă întreagă la munca în birou, la care se adaugă înghețarea angajărilor în funcțiile guvernamentale, cu excepția militarilor sau “imigrației, securității naționale sau siguranței publice.”

Confruntări legale

Așa cum era de așteptat, avalanșa de ordine executive emise de Trump a declanșat mai multe acțiuni în justiție. Acestea urmăresc să împiedice planurile președintelui SUA de a stopa imigrația ilegală, de a reorganiza forța de muncă federală sau de a anula protecțiile pentru persoanele transgender.

De la Seattle la Boston și de la Concord (New Hampshire) la Washington D.C., judecătorii au programat audieri în sălile de judecată din toată America în zilele următoare, unde vor avea loc primele mari bătălii juridice ale noii administrații republicane.

Reuters a listat câteva dintre cele mai importante procese care au fost deschise împotriva Administrației Trump 2.0 în primele două săptămâni după revenirea la Washington.

Cheltuielile federale

Un judecător federal din Washington D.C. a suspendat pe 28 ianuarie o directivă amplă a Administrației Trump care a înghețat granturile federale, împrumuturile și alte forme de asistență financiară, în așteptarea unei revizuiri pentru a se asigura că acestea se aliniază priorităților președintelui. Decizia a fost luată la cererea unor organizații non-profit, care au susținut că măsura ar fi devastatoare pentru activitatea lor.

Suspendarea ordonată de judecătoarea Loren Linn AliKhan a fost o măsură de urgență pe termen scurt, în așteptarea dezbaterilor privind cererea organizațiilor non-profit pentru un ordin temporar de restricție care să dureze mai mult timp, în timp ce instanța analizează directiva. Grupurile susțin că ordonanța lui Trump este neconstituțională.

Administrația Trump a retras directiva pe 29 ianuarie, însă secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat într-o postare pe X că acest lucru a fost făcut doar pentru a elimina confuzia cauzată de ordinul instanței. Ordinele președintelui privind finanțarea federală “rămân în vigoare și pe deplin aplicabile,” a afirmat Leavitt.

Un judecător care supraveghează un caz similar, intentat de un grup de procurori generali ai statelor “albastre,” conduse de democrați, a declarat într-o audiere desfășurată la mijlocul acestei săptămâni că este probabil să impună un ordin care să suspende orice înghețare a finanțării, chiar dacă, așa cum am menționat, directiva oficială a fost retrasă.

Statele democrate susțin în acest caz că înghețarea fondurilor încalcă puterea exclusivă a Congresului SUA asupra bugetului și ar fi devastatoare pentru numeroase programe esențiale, de la sănătatea publică la educație și locuințe.

Alături de anunțul democraților din Senat privind un răspuns coordonat cu guvernatorii democrați, procurorii generali din statele “albastre,” împreună cu grupuri de advocacy și organizații non-profit, au intentat propriile procese împotriva directivei.

Procurorul general din New York, Letitia James, se află în fruntea unei coaliții de alți 22 de procurori generali care au dat în judecată Casa Albă pentru a opri implementarea memorandumului. Ele au numit această politică “nechibzuită, periculoasă, ilegală și neconstituțională.”

De asemenea, o mână de organizații non-profit și asociații de sănătate, inclusiv un grup de advocacy LGBTQ+, au intentat un proces separat împotriva directivei lui Trump.

Reamintim că Office of Management and Budget (Biroul pentru Management și Budget) a emis luni un memorandum cu o directivă de a opri toate granturile și împrumuturile federale destinate eradicării “stării de woke ” și a “folosirii ca armă a guvernului” în încercarea de a îmbunătăți eficiența guvernamentală. Memorandumul susține că aproape trei trilioane de dolari au fost cheltuiți în 2024 pentru astfel de programe de asistență.

La scurt timp după aceea, Casa Albă a insistat că înghețarea nu afectează programele precum asigurările sociale, Medicare sau alte plăți de tip “entitlement,” care sunt plăți guvernamentale acordate automat persoanelor care îndeplinesc anumite criterii de eligibilitate stabilite prin lege. Acestea sunt beneficii garantate și nu sunt supuse aprobării anuale a Congresului, aici fiind incluse Social Security (pensii și beneficii pentru dizabilitate), Medicare (asigurare de sănătate pentru persoanele de peste 65 de ani), Medicaid (asistență medicală pentru persoanele cu venituri mici), Food Stamps (ajutor pentru achiziționarea alimentelor), Veterans’ Benefits (beneficii pentru veterani). Aceste programe sunt considerate drepturi legale, iar cei care se califică primesc automat fondurile, indiferent de politica bugetară anuală.

Eliminarea dreptului la cetățenie prin naștere

“Privilegiul de a fi cetățean al Statelor Unite este un dar inestimabil și profund,” a afirmat Trump în ordinul său privind eliminarea dreptului la cetățenie prin naștere, intitulat “Protecting the Meaning and Value of American Citizenship” (Protejarea Semnificației și Valorii Cetățeniei Americane).

The American Civil Liberties Union sau Uniunea Americană pentru Libertăți Civile (ACLU) a intentat un proces împotriva Administrației Trump “în numele organizațiilor cu membri ale căror copii născuți pe teritoriul SUA vor fi refuzați de la cetățenie conform ordinului.” ACLU a susținut, de asemenea, că ordinul este neconstituțional și contravine intenției Congresului și precedentelor Curții Supreme.

De asemenea, procurori generali ai statelor democrate și grupuri pentru drepturile civile au intentat cel puțin cinci procese împotriva ordinului executiv al lui Trump, care restricționează dreptul la cetățenie automată.

Ordinul a fost suspendat de un judecător pe 23 ianuarie.

Judecătorul districtual John Coughenour a constatat că ordinul “în mod evident” încalcă cel de-al 14-lea Amendament al Constituției SUA, adoptat în 1868, care garantează cetățenia tuturor persoanelor născute sau naturalizate în Statele Unite și asigură protecția egală în fața legii.

Acesta a fost adoptat după Războiul Civil și a avut un rol esențial în acordarea drepturilor civile foștilor sclavi. Clauza cetățeniei prevăzută de acest amendament afirmă că orice persoană născută sau naturalizată în SUA este cetățean american și al statului în care locuiește.

Experții legali au afirmat că acest amendament este crucial pentru drepturile civile și a fost invocat în numeroase decizii ale Curții Supreme privind discriminarea, segregarea și drepturile individuale.

Judecătorul Coughenour a aprobat cererea statelor Washington, Arizona, Illinois și Oregon, conduse de democrați, de a-l bloca temporar până la soluționarea contestației lor legale.

Patru procese similare au fost combinate cu acest caz în instanța federală din Washington, iar o audiere este programată pentru 6 februarie.

Potrvit unor ziariști americani, efortul lui Trump de a restricționa dreptul la cetățenie prin naștere ar putea declanșa un conflict major la Curtea Supremă.

Instanța supremă a interpretat de mult timp al 14-lea Amendament ca extinzând cetățenia tuturor persoanelor născute pe teritoriul SUA, cu puține excepții, însă Trump încearcă să împiedice aplicarea acestei garanții pentru copiii născuți din părinți fără statut legal.

Departamentul de Justiție al lui Trump susține că ordinul este în concordanță cu precedentele juridice, bazându-se pe formularea amendamentului, care se aplică doar persoanelor “aflate sub jurisdicția” Statelor Unite.

Întrebat joi cum ar putea evolua aceste cazuri odată ce ajung la Curtea Supremă, care are o majoritate conservatoare de 6-3, incluzând trei judecători numiți de Trump în primul său mandat, republicanul a declarat că este încrezător că majoritatea instanței supreme va vota în favoarea sa pentru a susține ordinul executiv.

Restricționarea imigrației ilegale

Grupuri pentru drepturile civile și organizații religioase au intentat mai multe acțiuni în justiție pentru a bloca politicile Administrației Trump menite să intensifice deportările și să reducă numărul persoanelor care intră în SUA solicitând protecție prin azil.

Într-un caz care a făcut vâlvă în presa de peste ocean, un grup pentru drepturile imigranților din New York a intentat un proces pentru a bloca extinderea procedurilor de deportare accelerată, care nu le oferă inculpaților acces la un avocat și posibilitatea de a prezenta dovezi.

Optsprezece state conduse de democrați au intentat propriul proces, susținând, de asemenea, că ordinul semnat de Trump este neconstituțional și “fără precedent.”

“Președintele nu are autoritatea de a rescrie sau anula un amendament constituțional sau o lege adoptată în mod corespunzător. De asemenea, nu este împuternicit de nicio altă sursă de lege pentru a limita cine primește cetățenia Statelor Unite la naștere,” se arată în proces. Procurorii generali din New Jersey, Massachusetts, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Maine și alte state au semnat acțiunea în justiție, alături de orașul și districtul San Francisco, California, și Washington D.C.

Un alt grup pro-imigrație a dat în judecată guvernul într-o instanță federală din Illinois pentru a împiedica măsurile lui Trump de a reprima așa-numitele politici ale “orașelor sanctuar,” care limitează cooperarea autorităților locale cu agențiile federale de imigrație.

Acțiunea, intentată de Brighton Park Neighborhood Council, Organized Communities Against Deportations, Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights Inc. și Raise the Floor Alliance, susține că “amenințarea agenților ICE care invadează comunitățile a afectat deja locuitorii din Chicago și le-a restrâns drepturile de a-și exercita liber religia și de a se aduna.”

În același timp, o coaliție de grupuri de Quackeri – un grup religios creștin fondat în Anglia în secolul al XVII-lea, ai cărui membri sunt cunoscuți pentru credințele lor pacifiste, accentul pus pe simplitate, egalitate și justiție socială, precum și pentru practicarea unei forme de cult fără ierarhie clericală, bazată pe tăcere și reflecție interioară – a intentat un proces împotriva unei noi politici a Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, care autorizează agenții de imigrare să desfășoare raiduri în “zone protejate,” inclusive lăcașuri de cult, spitale, adăposturi, locuri de joacă sau bănci de alimente.

Reformarea forței de muncă federale

Grupuri de interes public au intentat cel puțin trei procese împotriva Departamentului pentru Eficiența Guvernului, despre care președintele spune că îl sfătuiește cu privire la modul în care poate fi redusă forța de muncă federală și scăzute cheltuielile.

Grupurile susțin că DOGE, care este condus de Elon Musk, nu respectă cerințele legale pentru așa-numitele comitete consultative sau grupuri care oferă sfaturi și recomandări președintelui.

The Federal Advisory Committee Act sau Legea federală privind comitetele consultative impune ca aceste grupuri să includă un echilibru corect de opinii și să facă publice documentele lor. De asemenea, le este interzis să se întrunească în secret și trebuie să aibă un statut clar care să precizeze scopul și natura activității lor.

Cazurile sunt conduse de Public Citizen, un grup progresist de supraveghere a consumatorilor, American Public Health Association și National Security Counselors, o firmă de avocatură de interes public.

Fiecare plângere a fost depusă la tribunalul districtual federal din Washington D.C., fiind repartizată judecătoarei Jia Cobb, numită în funcție de fostul președinte Biden. Până în prezent, reclamanții nu au depus nicio cerere de intervenție de urgență.

Sindicatele care reprezintă angajații Departamentului Trezoreriei SUA și alți funcționari federali au intentat, de asemenea, procese pentru a bloca planul lui Trump de a slăbi protecțiile legale pentru funcționarii publici, ceea ce i-ar permite să înlocuiască angajații guvernamentali cu vechime cu persoane loiale administrației sale.

“Acest plan urmărește să pună politica deasupra profesionalismului, contrar legilor și valorilor care au definit serviciul public de peste un secol,” au scris avocații American Federation of Government Employees și AFL-CIO în plângerea lor.

Reamintim că Trump a reintrodus ordinul executiv Schedule F din primul mandat, care ar putea facilita concedierea funcționarilor publici considerați neloiali.

Angajații “nu sunt obligați să-l susțină personal sau politic pe actualul președinte,” dar trebuie “să pună în aplicare cu fidelitate politicile administrației cât mai bine posibil,” se arată în ordinul citat de Axios.

Drepturile transgender

O femeie transgender aflată în detenție într-o închisoare federală a intentat un proces împotriva ordinului executiv al lui Trump care dispune ca guvernul federal să recunoască doar două sexe și care impune ca femeile transgender să fie cazate în închisori de bărbați. Ea susține că această măsură încalcă Constituția SUA și legea federală.

Femeia transgender implicată în acest caz, identificată în documentele judiciare sub pseudonimul Maria Moe, a cerut unui judecător federal să blocheze aplicarea ordinului.

Într-un proces intentat în instanța federală din Boston, deținuta, care este reprezentată de avocați ai grupurilor pentru drepturile omului, inclusiv GLBTQ Legal Advocates & Defenders, a atacat un ordin semnat de Trump în prima sa zi înapoi la Biroul Oval, pe 20 ianuarie, care viza ceea ce el numea “extremismul ideologic de gen.”

De asemenea, șase membri transgender ai armatei americane au intentat un proces împotriva Administrației Trump, susținând că un ordine emis de președintele republican la începutul acestei săptămâni – prin care se afirmă că “adoptarea unei identități de gen care nu este compatibilă cu sexul unui individ intră în conflict cu angajamentul unui soldat față de un stil de viață onorabil, adevărat și disciplinat, chiar și în viața personală a acestuia” – este neconstituțional și încalcă componenta Protecției Egale a celui de-al 5-lea Amendament.

“Mai degrabă decât să fie bazată pe un scop guvernamental legitim, interdicția reflectă o dușmănie față de persoanele transgender din cauza statutului lor transgender,” se susține în plângerea depusă la tribunal.

Cel de-al 5-lea Amendament al Constituției Statelor Unite protejează drepturile fundamentale ale cetățenilor, în special în ceea ce privește procesul legal și protecția împotriva auto-incriminării.

Experții legali afirmă că amendamentul este un pilon important în asigurarea protecției drepturilor individuale și a unui sistem de justiție echitabil în Statele Unite.

Reamintim că republicanul a semnat două ordine executive care interzic membrilor transgenderi să servească în armată și elimină programele de Diversitate, Echitate și Incluziune din armată.

Prin ordinul semnat în ziua inaugurării, Trump a revocat directiva Administrației Biden din 2021 ce permitea persoanelor trans să servească deschis în armată, însă noile ordine executive merg și mai departe.

Acestea stabilesc standarde militare privind pronumele și identitatea de gen și interzic direct miilor de membri trans să servească în armată, invocând probleme legate de pregătirea mentală și fizică.

Cel mai recent ordin executiv al lui Trump referitor la persoanele transgender din armată îi cere, de asemenea, secretarului Apărării, Pete Hegseth, să interzică “utilizarea pronumelor inventate și bazate pe identificare” în forțele armate; să interzică bărbaților și femeilor biologici să doarmă, să se schimbe și să folosească facilități de baie destinate sexului opus; și să “actualizeze toate standardele medicale ale Departamentului Apărării pentru a asigura prioritizarea pregătirii și letalității.”

Un document referitor la al doilea ordin executiv, care abordează DEI în forțele armate, impune interzicerea “preferințelor discriminatorii bazate pe rasă sau sex de către orice element al Forțelor Armate, Departamentului Apărării sau Departamentului de Securitate Internă.”

Toate cazurile de “discriminare” bazate pe practicile DEI vor face obiectul unei analize interne efectuate de Pete Hegseth, se menționează în document, sugerând că unii generali woke pe care Trump a promis că îi va concedia ar putea fi verificați. Documentul susține că practicile DEI actuale reprezintă un “atac woke” asupra armatei, introdus de administrațiile Biden și Obama, și a dus la un moral diminuat și la cele mai scăzute cifre de recrutare de după 1940.

Ordinul va interzice toate structurile birocratice dedicate DEI în armată și îi va instrui pe Pete Hegseth și pe secretarul Departamentului de Securitate Internă, Kristi Noem, să revizuiască toate programele din academiile de servicii din SUA pentru a elimina “ideologiile radicale DEI și de gen.”

