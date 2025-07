Carmen Radu o actriță româncă în devenire la Londra sau curajul de a o lua de la zero. De profesie avocată, ea a învățat actoria ca începătoare

Duminică seara s-a încheiat seria de patru reprezentații cu piesa Market Boy a lui David Eldridge în care Carmen joacă rolul “Celei mai frumoase femei din Romford”. Este ultima piesă din repertoriul studenților de la cursul intensiv de actorie început în septembrie 2024 la o companie specializată. Peste câteva zile Carmen urmează să absolve acest curs care îi permite să devină actriță profesionistă. Dar despre asta ceva mai târziu.

Câteva cuvinte despre piesa jucată pe scena de la Cockpit, un teatru care găzduiește producții experimentale. Scrisă în 2006, piesa este un fel de satiră la adresa anilor ’80 ai secolului trecut adică perioada în care s-au aflat la putere Margaret Thatcher și Partiduonă l Conservator.

De altfel, Market Boy înseamnă Băiatul din piață, în care piața în mod concret este cea de la Romford, din estul extrem al Londrei, înființată printr-o cartă regală dată de Henric al III-lea în 1247. Sau în termen general, piața se referă la reformele introduse de prim ministra Thatcher care au adus în Marea Britanie piața liberă cu toate consecințele, pozitive și negative, ea fiind idolul celor din piață care pentru un timp își umplu buzunarele cu banii din comerț.

Cea mai frumoasă femeie din Romford este un personaj atipic pentru piața de acolo, populată aproape exclusiv de mitocani, precupețe și escroci, care folosesc exclusiv limbajul de mahala. Carmen reușește să lase o impresie memorabilă cu interpretarea unui personaj care pretinde să se ridice peste mitocănia din jur, dar de fapt eșuează în aceeași mediocritate.

“M-am simțit ca în adolescență, m-am jucat, am râs, am plâns pentru care și momente emoționale, efectiv ne-am jucat ca niște copii și râdem de fiecare dată, repetăm de o lună în fiecare zi și e ca și cum o ascultăm și o trăim pentru prima dată”, mi-a spus Carmen după terminarea reprezentației.

Piesa Market Boy a fost ultima jucată de clasa de studenți promoția 2024/2025 a companiei The Bridge din care a făcut parte și Carmen, care în luna martie a acestui an a interpretat rolul lui Gertrude, mama lui Hamlet din celebra piesă a lui William Shakespeare.

“A fost o experiență extraordinară pentru mine”, spune Carmen despre cursul de actorie pe care este pe cale să-l absolve, “am trăit cu fiecare celulă ce am făcut aici, cred că am învățat alții în 10 vieți. Lucrul pe care am să-l regret cel mai mult este despărțirea de colegii mei actori. Am trăit împreună, ne-am bucurat împreună, am suferit împreună, am avut momente de cădere psihică, pentru că efortul a fost enorm. Acum ne așteaptă cariera profesională, suntem considerați actori profesioniști, dar acum trebuie să dăm piept cu competiția. Chiar zilele trecute am fost la Bath unde am văzut o piesă de teatru cu Ralph Fiennes în rolul principal și am avut așa o dorință suplimentară față de cele menționate anterior: am zis că într-o zi voi fi pe scenă cu Ralph Fiennes. Îmi doresc enorm să fac teatru și să-l fac la nivel înalt”, spune Carmen.

De profesie avocată, originară din Sibiu, Carmen a avut temeritatea să-și abandoneze profesia, scârbită de corupția din România, și să plece la Londra să înceapă o nouă carieră de actriță în engleză, care nu este limba ei maternă. Scepticismul și chiar disprețul unor conaționali a determinat-o să persevereze în ceea ce părea o misiune imposibilă.

“Am vorbit despre piesa de teatru a lui Sir David Hare, cu Ralph Fiennes în distribuție, pornind de la întrebarea ta legata de planurile mele de viitor. Însă am omis sa precizez ceva. Recent, un român la Londra, din domeniul teatrului, mi-a spus că nu voi avea nici o șansă să joc teatru în România fără sa fiu absolventă UNATC. Iar în ziua următoare am plecat la Bath să văd piesa de teatru Grace Pervades, despre care am vorbit. Am înțeles ce înseamnă excelența în actorie, producție, regie și scriere a unei piese și cum toți acești oameni se susțin reciproc pentru valorile comune în care cred. E ca și cum ai scrie o scrisoare de dragoste adresată teatrului” spune Carmen și adaugă:

“Acesta a fost momentul în care am luat decizia să mă întorc la Londra, indiferent de cât de greu îmi va fi la început. Cred că noi, românii, am trăit în umbra baladei Miorița sau ceva de genul ăsta, altfel nu îmi explic de ce există tendința de a-l desființa pe celălalt. Nu putem construi ceva decât fiind împreună. Mai ales ca actori, artiști, avem nevoie unii de ceilalți, nu putem străluci decât daca suntem puși in valoare de ceilalți. Îmi doresc enorm să joc în piesele lui Silviu Purcărete și Andrei Șerban, voi veni în țară de câte ori voi avea un proiect de genul ăsta. Dar intenționez să trăiesc într-un mediu unde talentul, dedicația și stăruința actorului sunt tot ceea ce contează și unde există oportunități pentru toata lumea.”

În încheiere un detaliu semnificativ: cu permisiunea lui Carmen am să dezvălui vârsta ei: 50 de ani.