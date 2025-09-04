Când va avea loc semifinala de vis dintre Djokovic și Alcaraz de la US Open

Novak Djokovic și Carlos Alcaraz vor bifa o nouă întâlnire directă, iar organizatorii de la US Open au anunțat că duelul atât de așteptat va avea loc vineri, 5 septembrie, de la ora 22:00 (ora României).

Este semifinala care atrage toate privirile, un adevărat duel al generațiilor între un sportiv în vârstă de 38 de ani (Djokovic) și un altul de 22 de ani (Alcaraz).

Conform presei americane, celălalt duel din semifinale (Jannik Sinner vs Felix Auger-Aliassime) va avea loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, de la ora 02:00 (ora României).

În vârstă de 38 de ani, Djokerul îl conduce cu Alcaraz cu 5-3 în meciurile directe.

De altfel, sârbul a triumfat în ultimele două dueluri disputate contra ibericului: la Australian Open în acest an și la Jocurile Olimpice de la Paris din vara anului trecut.

Carlos (22 de ani) a câștigat ultima dată contra lui Novak în finala de la Wimbledon din 2024.

Reamintim că în România turneul de Grand Slam de la US Open este transmis în direct pe canalele Eurosport.

US Open 2025, semifinalele masculine

Jannik Sinner (1) vs Felix Auger-Aliassime (25)

Carlos Alcaraz (2) vs Novak Djokovic (7).