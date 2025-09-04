VIDEO Revenirea unei campioane: Naomi Osaka, într-o nouă semifinală de Grand Slam după o pauză de patru ani

Naomi Osaka are parte de un turneu fantastic la US Open 2025, nipona reușind să se califice din nou într-o semifinală de Grand Slam după o pauză de patru ani de zile.

Câștigătoare la Flushing Meadows la edițiile din 2018 și 2020, Naomi a devenit între timp mamă (n.r. în anul 2023), iar revenirea în tenis a fost una lipsită de mari rezultate.

Ajunsă la 27 de ani, Osaka a avut parte de multe înfrângeri dezamăgitoare, de partide în urma cărora nu și-a putut stăpâni lacrimile.

Perioada cenușie pare să fi fost lăsată în urmă, iar jucătoarea din Japonia a ajuns în semifinalele de la US Open 2025.

Naomi a învins o jucătoare mai bine clasată (Karolina Muchova, cap de serie 11 la New York), meciul încheindu-se după o oră și 44 de minute, scor 6-4, 7-6(3).

În semifinale la US Open 2025, Osaka va da peste Amanda Anisimova, americanca furnizând marea surpriză a zilei: a eliminat-o pe Iga Swiatek, a doua favorită și campioana en-titre de la Wimbledon.

Fostă lideră WTA, Osaka a cucerit de-a lungul carierei patru titluri de Grand Slam: Australian Open (2019, 2021) și US Open (2018, 2020).

Rezumatul partidei dintre Naomi Osaka și Karolina Muchova

US Open 2025 semifinale