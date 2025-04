Campionul olimpic Letsile Tebogo: „Fără sport, probabil aș fi fost un criminal”

Atletul botswanez Letsile Tebogo, campion olimpic în proba de 200 m la Paris, a relatat, miercuri, importanța pe care atletismul a avut-o în viața sa: „Fără sport, eu aș fi fost probabil un criminal”, relatează AFP, conform Agerpres.

Cu timpul de 19 sec 46/100, pe 8 august 2024, Letsile Tebogo a marcat istoria sprintului devenind primul african campion olimpic în această probă, dar și din țara sa, care nu a mai avut un medaliat cu aur olimpic de 21 de ani.

Un destin personal care ar fi putut fi total diferit, după cum a recunoscut însuși Tebogo într-o videoconferință: „Sportul mi-a adus mult pentru că eu sunt convins că fără sport aș fi fost probabil un criminal”.

„În cartierul în care am crescut, existau mulți criminali, era singurul mod de a supraviețui”, a adăugat el.

„Dar, grație sportului, eu am înțeles că trebuie să merg la școală, iar prin antrenamente, când ești foarte obosit, nu ai timp de pierdut pe străzi și să intri în case peste oameni”, a mai spus el.

„Odată ce am descoperit asta, am încercat să conving câțiva prieteni și acum ei joacă fotbal. Întotdeauna te întrebi unde ai fi fost dacă lucrurile nu mergeau bine”, a precizat Tebogo.

Tebogo a făcut aceste mărturisi în cadrul unui eveniment din programul Kids Athletics al Federației internaționale (World Athletics), care vizează să determine copiii cu vârste între patru și 14 ani să facă sport.

„Am jucat și fotbal, dar profesorii mei de la școală m-au determinat să fac atletism”, a mai precizat sprinterul african cu ocazia acestui eveniment la care au participat 1.000 de copii pe terenul pe care însuși Tebogo se antrena pe când era copil.

Life could have been very different for Olympic 200m champion Letsile Tebogo 🥇🗣️ pic.twitter.com/4PkFhXOwyQ

— BBC Sport (@BBCSport) April 2, 2025