G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Campionatul Regional de Viteză în Coastă închide Transalpina / Drumul va fi…

Sursa foto: Oracle Red Bull Racing

Campionatul Regional de Viteză în Coastă închide Transalpina / Drumul va fi temporar închis, duminică

Articole19 Sep • 49 vizualizări 0 comentarii

Duminică, 21 septembrie 2025, circulația rutieră pe drumul național DN67C, sectorul cuprins între km 16+000 și km 21+000 (Novaci – Rânca), va fi închisă temporar, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Dumul va fi închis în următoarele intervale orare:
• 08:00 – 13:30
• 14:30 – 19:00
Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, restricția este necesară pentru desfășurarea competiției de automobilism sportiv CUPA NOVACI – CRCV Rânca 2025, etapă a V-a a Campionatului Regional de Viteză în Coastă.
În intervalul orar 13:30 – 14:30, măsura de închidere a circulației va fi ridicată.
Măsura de închidere va fi instituită de către organizator, cu sprijinul echipajelor din cadrul Poliției Rutiere.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.