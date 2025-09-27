G4Media.ro
Campionatul Mondial de Canotaj: Medalie de argint pentru echipajul de 8+1 feminin

Sportz27 Sep 0 comentarii

Echipajul de 8+1 feminin (W8+) a obţinut medalia de argint, sâmbătă, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai, cu timpul de 6:10,83, notează News.ro.

- articolul continuă mai jos -

Echipajul este compus din Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuţa Bodnar, Geanina Dumitriţa Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereş şi Victoria Petreanu.

Medalia de aur a fost câştigată de echipajul din Ţările de Jos, iar bronzul a revenit echipajului din Marea Brtanie.

