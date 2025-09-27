Campionatul Mondial de Canotaj: Medalie de argint pentru echipajul de 8+1 feminin
Echipajul de 8+1 feminin (W8+) a obţinut medalia de argint, sâmbătă, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai, cu timpul de 6:10,83, notează News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Echipajul este compus din Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuţa Bodnar, Geanina Dumitriţa Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereş şi Victoria Petreanu.
Medalia de aur a fost câştigată de echipajul din Ţările de Jos, iar bronzul a revenit echipajului din Marea Brtanie.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.