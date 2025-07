Căldura excesivă din Italia ajută companiile care produc gheață / „Am primit cereri pentru a pune gheață chiar și în piscine” / ”Am primit de două ori mai multe cereri decât anul trecut”

„Este atât de cald încât am primit cereri pentru a pune gheață chiar și în piscine, pentru a încerca să menținem temperatura apei rece”. Proprietarii unei companii care produce gheață în provincia Veneția spun că vremea extrem de caldă din această vară a dus la dublarea comenzilor, notează Corriere della Sera.

„Am început în 2017 cu un pariu, pentru a încerca să vedem ce se întâmplă pe această piață,- explică directorul general al Premium Italia srl, cunoscut pentru marca sa „Easy Ice”, José Ramirez – în Spania, vânzarea de gheață funcționa deja foarte bine de ani de zile, aici aproape că nu exista. Am investit mult în ea, am creat cea mai mare fabrică din Italia în 2017. Acum? Am dublat-o deja de două ori în extindere din cauza cererii în creștere”, spune José Ramirez.

La fabrica de gheață alimentară din Quarto d’Altino, la început se produceau 33 de mii de kilograme de gheață pe zi, astăzi suntem la mai mult de 120 de mii.

„Fără îndoială, în lunile de vară și cu aceste temperaturi, cererile creștem exponențial – spune Ramirez – În iunie, cu această căldură, am primit de două ori mai multe cereri decât anul trecut”, explică el.

El atrage atenția că gheața, dacă nu e produsă în condiții igienice, poate afecta sănătatea. A amintit de cazul dintr-o stațiune de vacanță din Bolognese, unde 25 de tineri s-au îmbolnăvit după numai câteva ore din cauza unei toxiinfecții alimentare, probabil cauzate de gheața contaminată.

„Multe unități folosesc mașina de gheață, dar cu siguranță nu este curățată de câte ori este necesar și se formează mucegaiuri, se acumulează bacterii”, spune Ramirez.

„Este foarte periculos. Gheața industrială, pe de altă parte, este sigură deoarece există un tratament de purificare în instalație înainte ca apa să treacă în stare solidă”, explică omul de afaceri.