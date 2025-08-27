Cadillac s-a sfătuit cu RedBull înainte de a-l transfera pe Sergio Perez: Dedesubturile mutării din F1

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

De-acum e oficial: Sergio Perez și Valtteri Bottas sunt piloții pe care Cadillac se va baza în sezonul de debut din Formula 1, cel din 2026. Echipa americană s-a sfătuit cu RedBull Racing (fosta echipă a lui Perez) înainte de a-l aduce pe pilotul mexican.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Oficialii americani au recunoscut că înainte de a semna contractul cu Sergio Perez au facut verificări atente. Au existat inclusiv discuții cu oameni-cheie de la RedBull Racing.

Dorința conducătorilor de la Cadillac a fost aceea de a înțelege ce s-a întâmplat în sezonul 2024, unul de-a lungul căruia Sergio Perez a fost dat afară de la RedBull la jumătatea anului.

„Au existat o mulțime de conversații în jurul decalajului (n.r. de ce a fost atât de departe de performanțele lui Verstappen) – după ce a fost afară pentru un an întreg.

Când te uiți la Valtteri, el este la pistă în fiecare weekend, nu? Era important pentru noi să știm unde este Sergio, în ceea ce privește dorința sa de a reveni în F1 și credința sa în proiectul nostru” – Dan Towriss, CEO Cadillac F1, explicând procesul de evaluare, citat de the-race.com.

Întâlnirea decisivă dintre reprezentanții Cadillac și Sergio Perez a avut loc după desfășurarea Marelui Premiu al Marii Britanii, de pe circuitul de la Silverstone.

„Am avut întrebări. Am fost sceptici cu privire la unele lucruri, iar el a răspuns la toate. A trecut testele noastre cu brio, așa că am fost încântați să îl propunem”, a spus Towriss.

De asemenea, de o analiză amănunțită nu a scăpat nici celălalt pilot al echipei americane, Vallteri Bottas.

„Am petrecut mult timp uitându-ne la experiența lui Valtteri și la situația Sauber. În ceea ce-l privește pe Perez, scenariul de la Red Bull a fost mai complicat, o adevărată saga. Am vorbit cu oameni din interior pentru a înțelege mai bine ce s-a întâmplat”, a adăugat Towriss.

Prezența lui Perez aduce beneficii comerciale importante

Mai mult decât atât, oficialii americani au atins și subiectul sponsorilor pe care Sergio Perez îi aduce la echipă. A contat faptul că mexicanul este un nume important în piață pentru marile companii, dar nu a fost criteriul decisiv.

„Piața din Mexic este importantă pentru General Motors, dar acestea sunt beneficii secundare.

Adevăratul motiv pentru alegerea lui Perez a fost experiența sa” – Mark Reuss, președintele GM.

„Atât Checo, cât și Valtteri au o bază solidă de fani și atrag sponsori. Dar pentru noi a contat altceva: experiența lor și dorința de a performa din nou la cel mai înalt nivel”, a completat Dan Towriss, CEO Cadillac F1.

În 2026, Cadillac va deveni a 11-a echipă de pe grila de start a Marelui Circ și doar a doua americană din istoria F1. General Motors este constructorul care va opera sub numele mărcii sale Cadillac.

În vârstă de 35 de ani, Sergio Perez revine în Formula 1 după despărțirea de RedBull Racing de la finalul sezonului 2024.

Mexicanul a încheiat pe locul secund sezonul 2023 și pe locul trei sezonul 2022. În total, Perez a câștigat șase Grand Prix-uri din Formula 1 de-a lungul carierei. Debutul său a avut loc în 2011.