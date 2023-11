Bursa Ligia Deca pentru medii de 2, 3 și 4 – premieră istorică pentru educația din România

O premieră istorică pentru România se va înfăptui pe 15 noiembrie 2023, când mii de elevi cu medii școlare mici și foarte mici, adică cu note de 1, 2, 3 și 4, iau bursă de merit decisă direct de ministrul Ligia Deca. Fără precedent ca un ministru să premieze „pentru merit” corigența sau repetenția. Numele acestei burse acordate pentru 8.500 de copii care au sub media 5, medie echivalentă cu pragul de corigență, este legat ombilical de numele ministrei Educației.

Un comentariu de-al său, de pe Facebook, este cel care a generat tot acest oximoron al burselor de merit pentru repetenți. Cu nicio explicație nu a venit Ligia Deca în săptămâna în care Edupedu.ro a dezvăluit că ordinul său consideră merit și premiază corigențele. Niciun cuvânt din partea ministrei liberale a educației pentru familiile și elevii care astăzi nu mai știu ce să-și fixeze ca obiectiv: în mandatul Deca e la modă repetenția?

O tăcere la fel de mare ca egoul ministrei care șterge fără remușcări comentariile negative pe care le primește online de la profesori, elevi și părinți, dar care decât să-și șteargă sau să-și recunoască propriul comentariu greșit de pe Facebook, preferă să sucească mințile și valorile a mii de elevi cărora le transmite, pe bani, că notele de 1, 2, 3 și 4 cu care au intrat în liceu sunt „meritorii“. Asta fără a-i lua în calcul pe colegii lor cu note mari care nu mai înțeleg nimic.

Bursele acestea „de merit” pentru elevi cu medii de 1, 2, 3, 4 sunt acordate în anul școlar 2023-2024 doar pentru elevii de la clasa a IX-a, pentru că doar aceștia pot avea medii sub 5, pentru restul acest prag ar însemna că merg în toamnă la corigență sau chiar repetă anul. Premierea meritorie a elevilor cu note de repetenție a fost decisă printr-un ordin al ministrului Ligia Deca, ordin care aprobă metodologia burselor școlare. Chiar Deca a declarat recent, că „problemele care au apărut (…) sunt la clasa a IX-a unde, fiind învățământ obligatoriu, elevii sunt distribuiți și dacă au note mai mici decât 5. La alte clase nu apare această problemă, pentru că dacă există o notă sub baremul de trecere, nu trece în clasa următoare. Dar la clasa a IX-a avem această problemă, și eu cred că problema nu este neapărat bursa de merit, ci este cum ajung copiii la clasa a IX-a să fie repartizați cu note sub o notă de trecere, iar acolo ne gândim inclusiv la programe de tip remedial, adică acei copii care au performanță la Evaluarea Națională sub un standard acceptabil să aibă parte de o intervenție suplimentară ca să ajungă totuși la profilul absolventului”, a spus Ligia Deca.

Ministrul educației vine în fața societății și anunță, așadar, că decizia sa, cu impact valoric major, este întemeiată pe „credințe”, fără nicio analiză de impact, fără nicio cercetare educațională sau o minimă abordare statistică, pe date. Problema burselor de merit pentru note de 4 este, în logica ministrei care pune în operă România educată a președintelui Klaus Iohannis, nu că a fost asociat cuvântul „merit” cu pragul repetenției, al corigenței și al mediocrității, ci cu totul alta: „cum ajung copiii la clasa a IX-a să fie repartizați cu note sub o notă de trecere”. În condițiile în care chiar Legea Deca menține până la clasa a XII-a învățământul obligatoriu.

Cum s-a născut bursa de merit Ligia Deca, pentru medii sub 5?

Fără nicio analiză de impact și doar pe baza propriei păreri, având ca pretext propunerea Consiliului Național al Elevilor, susținută de mai multe persoane din ONG-uri satelitare Ligiei Deca, aceasta din urmă a propus în proiectul de lege a învățământului preuniversitar ca bursa de merit să nu mai fie dată pentru 30% dintre elevii unei școli, ci pentru 30% dintre elevii fiecărei clase, indiferent de medie. Asociațiile și companiile care au susținut că bursa de merit fără prag pentru 30% din elevii fiecărei clase „poate crește concomitent echitatea din sistem și motivația elevilor de la toate nivelurile și filierele” au fost: ARDOR, Teach for Romania, Asociația ROI, BRIO, Școala Questfield, Organizația Umanitară Concordia, Tineri pentru Tineri.

