Bulgaria înregistrează o creștere a furturilor în centrele comerciale, vin hoți și din România – presă

În marile centre comerciale există magazine în care creșterea furturilor este de 100% în primele șase luni ale anului. În cazul magazinelor de materiale de construcții, este de 60%. Un astfel de exemplu este cel am magazinelor de articole sportive, a declarat Galin Popov, de la Asociația Comercianților de Produse Nealimentare, pentru postul Nova Tv, potrivit Rador Radio România.

Din mgazinele sportive se fură echipamente mai scumpe și de efect. Există comenzi și se fură și se exportă întreaga colecție. În aceste situații nimeni nu fură pentru a-și face bani de mâncare, ci pentru că există o întreagă rețea de revânzare. Pe rețelele sociale, pe de altă parte, există oameni care revând acolo, a spus el,

Și în magazinele de mobilă se fură – pahare scumpe, lumânări, tacâmuri, vaze și lenjerie de pat. În general, obiecte pe care un hoț le poate pune într-o geantă și le poate scoate afară, a spus el. Creșterea numărului de hoți minori este foarte mare. Ar exista, de asemenea, mulți hoți veniți după aderarea la Schengen, cum ar fi românii și alții. Bulgarii au plecat și ei la furat, dar în interiorul țării. Astăzi grupul fură la Sofia, mâine la Plovdiv, a mai spus el. Există un comerciant care a investit 700.000 de leva în măsuri de securitate – echipamente, pază, camere video și inteligență artificială pentru recunoaștere facială. Problema ar fi legată de legislația lentă și învechită.

Sursa: 24CHASA / Rador Radio România / Traducerea: Mirela Petrescu