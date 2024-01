Bugetul Craiovei, de 375 milioane euro, este cu 11 milioane de euro mai mic față de anul trecut

Bugetul general consolidat al municipiului Craiova pe anul 2024 este în sumă de 1,9 miliarde lei, adică 375 milioane euro, adică cu 11 milioane euro mai mic decât cel din 2023, ca urmare a diminuării sumelor alocate de Guvernul României autorităţilor locale din impozitul pe venit, transmite Agerpres.

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat, marţi, că pentru secţiunea de funcţionare vor fi alocaţi 665 milioane lei (133 de milioane euro), iar pentru secţiunea dezvoltare – 530 milioane lei (106 milioane euro).

„A fost pus în dezbatere publica proiectul Bugetului general consolidat al Municipiului Craiova pe anul 2024, care este în sumă de 1.9 miliarde lei, adică 375 milioane euro. Secţiunea de funcţionare este de 665 milioane lei (133 de milioane euro) şi va fi utilizată pentru funcţionarea şi întreţinerea instituţiilor publice de subordonare locală, pentru întreţinerea domeniului public, iluminat stradal, acordarea de subvenţii şi ajutoare persoanelor vulnerabile etc. Secţiunea de dezvoltare este de 530 milioane lei (106 milioane euro) şi va fi utilizată pentru finanţarea lucrărilor de investiţii noi şi în continuare, a dotărilor şi reparaţiilor capitale, a proiectelor cu finanţare externa nerambursabilă. Facem precizarea că bugetul pe anul 2024 înregistrează o uşoară scădere întrucât sumele repartizate Municipiului Craiova din impozitul pe venit s-au diminuat faţă de anul 2023 cu 58,5 milioane lei, adică 11 milioane euro, ca urmare a repartizării banilor de către Guvernul României”, a scris Vasilescu, marţi, pe pagina de facebook.

Potrivit sursei citate, din cauza diminuării alocărilor venite de la Ministerul Finanţelor, Primăria Craiova a redus fondurile pentru cultură şi zone verzi, însă subvenţia pentru energia termică livrată populaţiei din bugetul local a rămas la acelaşi nivel ca în anul 2023.

„Chiar şi în aceste condiţii, am majorat alocările pentru segmentele considerate prioritare: sănătatea care primeşte 28 milioane de euro, pentru învăţământ unde alocăm 50 de milioane de euro, întreţinere drumuri unde merg 18 milioane euro, asistenţa socială etc. Din păcate, faptul că alocările venite de la Ministerul Finanţelor sunt mai mici, ne-a pus în situaţia să diminuăm fondurile pentru cultură şi zone verzi. Subvenţia pentru energia termică livrată populaţiei din bugetul local a rămas la acelaşi nivel, ca şi în anul 2023, însă nu am mai primit în completare sume de la bugetul de stat. În ceea ce priveşte proiectele cu finanţare europeană vor fi finalizate cele aflate în derulare şi vom demara proiecte noi. Chiar dacă alocarea guvernamentală este mai mica decât în anii precedenţi, am încercat ca sumele pentru investiţii să fie mari şi am considerat esenţial să respectăm principiul ‘stradă, şcoală şi spital'”, a mai scris Olguţa Vasilescu.