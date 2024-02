Budăi: PSD nu a cerut niciodată organizarea unei şedinţe de coaliţie pentru comasare / Nu am văzut să ceară PNL şedinţă de coaliţie pentru a discuta de ce o parte a sindicatelor din sănătate au fost în stradă

Deputatul Marius Budăi, fost ministru al Muncii, susţine că Partidul Social Democrat (PSD) nu a cerut niciodată organizarea unei şedinţe de coaliţie pentru comasare, transmite Agerpres. Precizările fostului ministru al muncii vin cu câteva ore înainte de ședința coaliției în care ar PNL și PSD ar urma să discute despre comasarea alegerilor.

„Să fie foarte clar, PSD nu a cerut niciodată organizarea unei şedinţe de coaliţie pentru comasare. Ştiţi ce nu am văzut eu în ultimele luni, privitor la solicitările colegilor noştri de guvernare de a organiza şedinţe de coaliţie? Nu am văzut ca în perioada critică a discuţiilor cu agricultorii şi transportatorii, atunci când oamenii îşi strigau problemele în stradă, să ceară cineva de la PNL organizarea unei şedinţe de coaliţie. De asemenea, nu am văzut să ceară PNL şedinţă de coaliţie pentru a discuta de ce o parte a sindicatelor din sănătate au fost în stradă. În schimb, acum, când este vorba de poziţiile dumnealor, sunt extrem de interesaţi în a cere organizarea de şedinţe de coaliţie”, a afirmat Budăi într-un mesaj transmis vineri pe contul său de Facebook.

Fostul ministru le cere liberalilor să vorbească „mai mult despre guvernare şi mai puţin despre comasare”.