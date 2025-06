BREAKING USR și-a votat viitorii miniștri din Guvernul Bolojan: Ionuț Moșteanu – Apărare, Oana Țoiu – Externe, Radu Miruță – Economie, Diana Buzoianu – Mediu / Ce specializări și experiență profesională au

USR și-a votat viitorii miniștri din Guvernul Bolojan: Ionuț Moșteanu – Apărare, Oana Țoiu – Externe, Radu Miruță – Economie, Diana Buzoianu – Mediu. Președintele USR, Dominic Fritz, a prezentat viitorii miniștri și ce susține că își propune partidul pentru perioada de guvernare.



Ce experiență și formare au viitorii miniștri USR

Ionuț Moșteanu. Este la al treilea mandat de deputat și vine din domeniul corporatist, unde a lucrat până a intrat în Parlamentul României, în 2016. Este specialist în marketing, business și management, a avut mai multe funcții de conducere în diferite companii. Vorbește limba engleză și, la nivel elementar, germana.

Din punct de vedere al studiilor, a absolvit Colegiul Naţional „Alexandru Odobescu” din Pitești (1988-1992), a urmat cursurile Facultății de Automatică la Universitatea ”Politehnică” București (1992-1995), dar nu e clar dacă le-a finalizat, a urmat cursurile Facultății de Management la Universitatea privată ”Bioterra” în București (1996-1999) și a studiat Filosofie, Politică și Economie în limba engleză la Facultatea de Filosofie (Universitatea din Bucureşti), în timp ce era parlamentar USR, în perioada 2018-2020.

Oana Țoiu. Este deputat USR din 2020, a făcut parte din PLUS, este unul din cei doi coordonatori ai programului USR pentru guvernare și a fost pentru scurtă vreme vicepreședintă a Camerei Deputaților.

Din punct de vedere al formării profesionale, Țoiu este licențiată în Comunicare, la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (Universitatea din București) și are multiple specializări în instituții internaționale și participări la diferite conferințe, între care: German Marshall Fund US – 2014 – Bursa pentru fellowship în SUA (Washington & New York & Detroit & Miami) cu focus pe avansarea relaţiei transatlantice şi pe competitivitate economică în relaţia UE – SUA şi securitate globală; Young Politician Fellow Ambasada Israel în România – program în Tel-Aviv, focus pe diplomaţie parlamentară economică şi apărare; Friends of Europe – Fellowship European (Bruxelles, Dublin, Paris) pentru întărirea relaţiilor internaţionale între demnitari, activişti şi experţi pentru o politică europeană orientată spre viitor şi incluzivă.

Radu Miruță. Este parlamentar USR din 2020. A absolvit Facultatea de Drept la Universitatea ”Constantin Brâncuși (Târgu Jiu) și Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației în București (Rețele și software de telecomunicații) și și-a susținut doctoratul la Universitatea Politehnică (București) în Rețele cu procesare bazată pe conținut (2009-2013).

A primit o bursă de la Orange unde și-a făcut și stagiatura, apoi a fost inginer de proiectare și design IP, inginer de rețea și securitate, inginer suport IP și inginer consultant IP pentru mai multe corporații (Cosmote, Credit Europe Bank, Ericsson România, Nokia, Ericsson Belgia, CISCO ș.a.).

Diana Buzoianu. Este parlamentar USR din 2020 și vine, la fel ca Oana Țoiu, din aripa PLUS a USR. A absolvit Facultatea de Drept (2013-2017, Universitatea București) și a urmat cursuri INPPA (2017-2019) la Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor.

A contribuit la formarea echipei PLUS Bucureşti şi PLUS Sector 1 și în ultimii 10 ani a desfășurat o gamă largă de activități civice în diferite domenii, între care NILS (The Network for International Law Students), Telefonul Medicului – Magic Camp sau Platforma IMMpreună.

