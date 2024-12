BREAKING Un avion al Azerbaijan Airlines cu 67 de persoane la bord s-a prăbușit în Kazahstan

Un avion al Azerbaijan Airlines cu 67 de persoane la bord s-a prăbușit în apropiere de orașul Aktau din Kazahstan, potrivit autorităților locale, citate de BBC.

An eyewitness video shows the moment an Azerbaijan Airlines passenger plane crashes near Aktau Airport in Kazakhstan. A total of 73 people were on board, according to Azerbaijan Airlines.

Read more: https://t.co/HW6CTss0JU pic.twitter.com/MmW6pRgYN5

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 25, 2024