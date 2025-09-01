Cel mai mare producător de ulei din Bulgaria cumpără o fabrică din România

Cel mai mare producător de ulei de floarea soarelui brut și rafinat din Bulgaria – Oliva AD – prin intermediul filialei sale Buildcom EOOD intenționează să achiziționeze pachetul majoritar de acțiuni de la producătorul român de ulei vegetal Argus Constanța, potrivit Rador Radio România.

Compania de investiții românească Infinity Capital Investments a încheiat un acord pentru potențiala vânzare a întregii sale participații (91,42%) în capitalul Argus. Tranzacția include și acțiunile pe care Argus le deține într-o altă societate pe acțiuni – Comcereal S.A. Tulcea.

Finalizarea acordului depinde de aprobările autorităților române. Prețul per acțiune va fi stabilit prin ajustarea sumei de 14.500.000 de euro – valoarea convenită a întreprinderii. Calculele preliminare indică un preț al acțiunii de aproximativ 1,85 lei românești. Pe baza acestei evaluări indicative și având în vedere dimensiunea participației majoritare a Argus, se așteaptă ca tranzacția să depășească 10 milioane de euro, potrivit Profit.ro.

Argus se numără printre cei mai vechi producători de ulei vegetal din România. Compania a fost fondată în 1943 la Constanța, a fost naționalizată de regimul comunist în 1948, iar după 1990 a fost transformată într-o societate pe acțiuni. Astăzi, principala sa activitate este producția și comercializarea de uleiuri și grăsimi de floarea-soarelui brute și rafinate, a făinurilor furajere și a acizilor grași.

Buildcom EOOD a fost înființată în 1994 și se ocupă cu comerț internațional cu produse agricole – grâu, porumb, orz, mazăre, rapiță, floarea-soarelui.

Sursa: ECONOMIC.BG / Rador Radio România / Traducerea: Mirela Petrescu