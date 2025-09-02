Grindeanu: PSD propune reducerea cu 25% a posturilor ocupate din administraţia locală, etapizat; reformă, nu concedieri

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că social-democraţii sunt pentru o reformă „reală” în administraţia publică locală, nu concedieri, punctând că propunerea partidului pe care îl conduce este o reducere a posturilor ocupate cu 25%, dar etapizat, cu evaluări din şase în şase luni, transmite Agerpres.

„Noi credem (…) că reforma administraţiei locale trebuie făcută cu cap, şi nu cu toporul. PSD susţine pe deplin angajamentul de a face o reformă reală a administraţiei publice locale, dar reformă, şi nu concedieri. Sunt două lucruri total diferite”, a spus Grindeanu la România TV.

El a admis că reforma poate însemna şi concedieri, dar a subliniat că o reformă nu se poate reduce doar la concedieri.

„Poate fi o parte, dar nu poţi să intitulezi concedierile ca reformă. Când vorbeşti doar de concedieri în termeni de reformă, atunci nu cred că faci mare lucru. (…) O tăiere liniară nu ar ţine cont de realităţile din teren şi va lovi direct în comunităţile mici, unde, dacă disponibilizezi doi-trei oameni, asta poate însemna dispariţia contabilităţii, a urbanismului sau chiar a asistenţei sociale. De aceea, azi, la Cotroceni, majoritatea perioadei de două ore şi ceva s-au prezentat diverse propuneri şi noi am lăsat un material din acest punct de vedere preşedintelui Nicuşor Dan, o reformă pe care noi o considerăm mai echilibrată – o reducere de 25% pe posturile ocupate, ceea ce înseamnă mai mult decât a propus Ilie Bolojan, deci nu de 10%, cum este acum, dar etapizat, cu evaluări din şase în şase luni şi după o perioadă anuale şi cu o plasă de siguranţă pentru comunităţile mici sub 1.500 de locuitori, care trebuie să aibă minim 8-10 funcţionari care să asigure funcţionarea de bază a unei primării”, a adăugat liderul PSD.

Preşedintele social-democrat a mai arătat că oraşele, judeţele din România sunt diferite între ele şi „o tăiere la kilogram” poate produce dezechilibre.

„România reală, nu aia din birou, are judeţe şi oraşe diferite. Nu sunt la fel, nu poţi să le compari pe unele cu altele. O tăiere la kilogram, otova, produce dezechilibre regionale, şi nu administraţie. O putem numi subadministraţie”, a susţinut Sorin Grindeanu.

Acesta a opinat că premierul Ilie Bolojan nu e interesat „să dea oameni afară”, eventual poate fi interesat să reducă costurile.

„Eu cred că până la urmă nu-l interesează pe domnul Bolojan să dea oameni afară şi să facă concedieri. Poate poate să-l intereseze să reducă costurile, să reducă bugetul, de exemplu, anvelopa salarială a UAT-urilor. Sunt două lucruri diferite. Una e să dai oameni afară, altă e să reduci costurile în acelaşi procent, de 10%, cât spunea domnia sa”, a declarat preşedintele PSD.