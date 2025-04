BREAKING Serviciul secret rus FSB susține că a reținut un cetățean român care ar fi spionat pentru Ucraina / Imagini cu presupusul cetățean român în trening pus la pământ de FSB și vorbind despre presupusa ”misiune”

Serviciul secret rus FSB, moștenitorul KGB, susține într-un comunicat de presă emis vineri că a reținut un cetățean român implicat în activități de spionaj pentru serviciile speciale ucrainene. Autoritățile române nu au oferit încă un răspuns public.

Reamintim că FSB acționează ca un braț armat al regimului autocrat de la Kremlin și face în mod curent acuzații false la adresa unor cetățeni străini acuzați de presupus spionaj.

FSB susține că românul, căruia nu i-a fost menționat numele, a fost reținut în orașul Soci din regiunea Krasnodar, important oraș rus la Marea Neagră. Cetățeanul român, născut în 2002, ar fi fost implicat în activități de spionaj în favoarea serviciilor speciale ale Ucrainei.

Agenția de presă Tass a publicat și imagini din momentul în care presupusul agent al Ucrainei a fost prins de angajații FSB, dar și de la momentul unei presupuse confesiuni a acestuia.

“Spied to Join Ukraine’s Army and Fight Russia” — FSB Detains Ukrainian Intelligence Agent from Romania in Sochi

In Sochi, Russian FSB agents have arrested a Romanian national allegedly working for Ukraine’s military intelligence (GUR).

According to the report, in summer 2024,… pic.twitter.com/eS6tCTzuQH

— Zlatti71 (@Zlatti_71) April 25, 2025