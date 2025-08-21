Acţiunile companiilor europene de apărare continuă să scadă, pe fondul speranţelor de încetare a focului în Ucraina

Acţiunile din sectorul apărării al Europei au încheiat din nou în scădere miercuri, după discuţiile dintre preşedintele american Donald Trump, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi lideri europeni, care au alimentat speranţele pentru o pauză sau chiar o încheiere a conflictului, transmite CNBC, transmite News.ro.

Indicele Stoxx Europe Aerospace and Defense a pierdut 1,13%, după declinul de 2,6% consemnat marţi, pe care analiştii Deutsche Bank l-au pus pe seama ”speculaţiilor privind un posibil progres diplomatic”.

Performanţa burselor europene a fost mixtă. FTSE 100 din Marea Britanie a urcat cu 1,08%, atingând pentru a doua zi consecutiv un nou maxim istoric, impulsionat de compania medicală Convatec, care a anunţat un program de răscumpărare de acţiuni de până la 300 milioane de dolari.

În schimb, CAC 40 de la Paris a coborât cu 0,08%, iar DAX din Frankfurt cu 0,6%. Sectorul tehnologic a fost printre cele mai slabe, în linie cu pierderile de pe Wall Street.

Pieţele au reacţionat şi la datele privind inflaţia din Marea Britanie, care a depăşit aşteptările, ajungând la 3,8% în iulie. Deşi analiştii anticipează că Banca Angliei ar putea menţine dobânda de politică monetară neschimbată până la finalul anului, lira sterlină s-a depreciat cu aproximativ 0,3% faţă de dolarul american şi euro.

Potrivit lui Sanjay Raja, economist-şef pentru Marea Britanie la Deutsche Bank, surpriza a venit din metoda de colectare a datelor de către Oficiul Naţional de Statistică, care a coincis cu perioada vacanţelor de vară. Preţurile pentru biletele de avion au urcat cu 30% faţă de luna precedentă – cel mai mare avans lunar din 2001 încoace.

Raja a subliniat că această evoluţie ar putea să se corecteze în următoarea lună, dar a avertizat că există în continuare presiuni inflaţioniste, ceea ce pune Banca Angliei într-o ”dilemă incomodă” între inflaţia ridicată şi slăbiciunea pieţei muncii.