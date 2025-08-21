Cum amplifică Vestul propaganda Hamasului – The Jewish Chronicle

Dacă faci un pas în spate ți se va părea aproape incredibil. Vreme de aproape doi ani Vestul democratic a amplificat tot mai puternic propaganda jihadistă, potrivit Rador Radio România.

Hamas spune că un terorist mort era jurnalist? Păi atunci jurnalist a fost. Hamas spune că Israelul nu omoară decât femei și copii? Atunci acesta trebuie să fie adevărul. Am fost nevoiți să ne acomodăm cu acest lucru, dar tot este destul de bizar.

Cel mai nou exemplu provine de la distinsul editor al BBC World, John Simpson. Scriind pe X, el a citat un studiu al Universității Brown care susține că în Gaza au fost omorâți mai mulți jurnaliști decât în alte șapte războaie, incluzându-le și pe cele două mondiale.

Vă miroase ceva putred? Și mie. Dar nu și lui Simpson, al cărui nas de jurnalist nu a detectat nimic suspect. „În Gaza au fost omorâți mai mulți jurnaliști decât în ambele războaie mondiale, Războiul din Vietnam, războaiele din Iugoslavia și Războiul din Afganistan luate la un loc”, a scris el.

Studiul respectiv a fost, firește, contestat, pentru a nu spune complet demistificat.

Unu la mână, chiar dacă ai crede pretenția unora cum că fiecare dintre cei 232 de jurnaliști uciși în Gaza chiar era un reporter imparțial după calapodul unui Woodward ori Bernstein, Yad Vashem atestă totuși că minim 1.435 dintre evreii omorâți în Holocaust aveau meseria de jurnalist.

Și numai încă un exemplu: 1.400 de jurnaliști ruși și-au pierdut viața în al doilea război mondial, iar în războiul civil din Siria (2011-2023) au murit 715.

Dar cu toate acestea concluzia cercetării întreprinse de Universitatea Brown a devenit fapt acceptat în lungul și latul sferei digitale.

Așa stau lucrurile. Priviți mai îndeaproape poziția israelo-fobă a comunității internaționale și veți descoperi inevitabil că aceasta se bazează pe propagandă, care provine fie de la simpatizanții „rezistenței” radicale [terorismului anti-israelian – n.trad.], fie de la organisme finanțate cu bani arabi, fie de la însăși Hamas.

După cum am constatat mult prea des, această propagandă a ajuns deja să aibă o mare influență chiar și în interiorul comunității evreiești, în care există acum câteva segmente care concurează cu grosul curentului, întrecându-se în israelo-fobie.

Influențează totodată și societatea israeliană, și nu doar la stânga, ci și în cadrul armatei.

Marea ironie a întregii situații e că unicul lucru care ne-ar putea salva de la a-i cădea victimă propagandei e jurnalismul autentic bazat pe realități, scepticism și determinare.

Tendința noastră de a-i lua apărarea inamicului nu e neapărat o problemă când e vorba de denigrarea istoriei noastre [britanice – n.trad.] ori de plata unor despăgubiri [urmașilor sclavilor negri ai europenilor – n.trad.], însă e cu totul altceva atunci când vine vorba de susținerea unor indivizi care ne-ar decapita la prima ocazie. Sau cel puțin așa ar trebui să fie.

Săptămâna trecută am fost invitat la o emisiune la televiziunea saudită, ocazie cu care m-am confruntat cu o altă versiune a acestei atitudini. „Cred că amândoi putem afirma că există propagandă venită de la ambele tabere, de la Hamas și Israel”, a spus realizatorul.

Am fost astfel nevoit să explic falimentul moral pe care-l comportă realizarea unei echivalențe între jihadiștii Hamasului și unica democrație a Orientului Mijlociu.

Iar apoi mi-a picat cu adevărat fisa. Într-atât de mare e succesul propagandei încât mulțimi enorme de oameni pur și simplu nu pricep de ce susținerea Israelului în războiul său contra terorismului islamist e unica poziție etică pentru care poți opta.

E un memento de natură a te trezi la realitate cu privire la maleabilitatea minții umane. Iar pe evrei nu-i prea poate face să se simtă în siguranță.

Sursa: THE JEWISH CHRONICLE / Rador Radio România / Traducerea: Andrei Suba