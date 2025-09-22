BREAKING: CSAT stabilește joi cine dă ordinul pentru doborârea dronelor care intră în spațiul aerian al României

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru joi, 25 septembrie, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) în care se va stabili cine dă ordinul pentru doborârea dronelor care intră în spațiul aerian al României.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat al Administrației prezidențiale, ordinea de zi a ședinței CSAT este următoarea:

„Stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție;

Stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și pentru stabilirea procedurii de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național.”

În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, a precizat sursa citată.

Președintele Nicușor Dan a convocat ședința CSAT pentru joi, 25 septembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni.

Context: România nu are nici acum o procedură legală care să stabilească lanțul de comandă pentru doborârea rachetelor și avioanelor militare străine cu pilot care intră în spațiul aerian național. Legea votată cu greu în luna mai 2025, atacată la CCR de partidul extremist AUR, prevede că acest lanț de comandă trebuie aprobat de Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), o instituție condusă de președintele Nicușor Dan. CSAT nu a discutat nici până acum chestiunea, la aproape 4 luni de la intrarea în vigoare a legii, deși Rusia și-a intensificat provocările hibride și militare în regiune.

Citește integral România, lipsită de instrumente legale pentru a doborî avioane străine cu pilot și rachetele care atacă teritoriul național pe timp de pace. Lipsește o hotărâre CSAT, instituție condusă de președintele Nicușor Dan