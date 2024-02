BREAKING Compania de stat Nuclearelectrica a semnat o înțelegere pentru reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă cu două firme italiene. Compania SACE vrea să finanțeze proiectele cu un credit de 2 miliarde de euro

Compania cu capital mjoritar de stat Nuclearelectrica a semnat joi un memorandum de înțelegere cu companiile italiene SACE și Ansaldo Nucleare pentru dezvoltarea și finanțarea proiectelor care prevăd retehnologizarea Reactorului 1 al centralei nuclerelectrice de la Cernavodă și construcția reactoarelor 3 și 4, potrivit unui comunicat.

SACE este un grup financiar deținut de guvernul Italiei, specializat în finanțarea proiectelor industriale ale companiilor din peninsulă care contribuie la creșterea exporturilor italiene.

Compania Ansaldo Nucleare și-a exprimat interesul pentru formularea unei oferte pentru furnizarea de servicii de inginerie si management de proiect, achizitia, instalarea si punerea in functiune a componentelor si sistemelor, in principal pentru partea clasica a centralei, necesare pentru finalizarea si punerea in functiune atat a proiectului Unitatii 1, cat si a Unitatilor 3 si 4 si a confirmat interesul de a depune o oferta privind furnizarea serviciilor mentionate mai sus, potrivit sursei citate.

Pe de altă parte, compania SACE si-a exprimat interesul de a sustine finantarea celor doua proiecte ale SN Nuclearelectrica SA cu suma de pana la 2 miliarde EUR, in conformitate cu procedurile SACE, conditiile negociate de parti si aprobarile aferente autoritatilor italiene relevante.

„Retehnologizarea Unitatii 1 a centralei nucleare de la Cernavoda si finalizarea Unitatilor 3 si 4 vor conduce, dupa 2031, la generarea a aproximativ 66% din energia curata a Romaniei, cu un impact semnificativ asupra decarbonizarii prin evitarea a 15 milioane de tone de CO2 pe an”, a declarat Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclearelectrica.

„Suntem incantati sa fim o parte activa a sprijinului acordat de Italia programului nuclear romanesc. Interventia noastra va sprijini Ansaldo Nucleare si, odata cu aceasta, intregul lant de aprovizionare nucleara italian”, a declarat Filippo Giansante, presedintele SACE.

Proiectul de retehnologizare a Unitatii 1 se afla in cea de-a doua faza de implementare, care include asigurarea resurselor financiare pentru realizarea proiectului de retehnologizare, pregatirea executarii activitatilor identificate si definite in faza I si obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare pentru implementarea proiectului.

Proiectul a progresat prin incheierea de contracte pentru servicii de inginerie, fiind semnat un contract in valoare de 781 de milioane CAD cu Candu Energy si Canadian Commercial Corporation („CCC”) pentru furnizarea de scule si componente pentru reactoare. In prezent, se afla in proces de finalizare procedura aferenta Acordului cadru pentru servicii de management de proiect, asistenta tehnica, necesare pentru pregatirea si implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 de la CNE Cernavoda.

Proiectul unitatilor 3 si 4 se afla in prima faza, care acopera operationalizarea EnergoNuclear, compania de proiect, contractarea de servicii de asistenta tehnica si juridica si contractarea de servicii de inginerie pentru actualizarea documentatiei tehnice si de securitate nucleara necesare pentru continuarea proiectului.

EnergoNuclear a fost re-operationalizata in septembrie 2021, posturile critice din punct de vedere tehnic fiind ocupate si a fost incheiat un contract de servicii de inginerie cu Candu Energy privind reevaluarea structurilor, incorporand imbunatatiri de proiect din perspectiva securitatii nucleare.