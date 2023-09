BREAKING Comandantul Flotei rusești din Marea Neagră, amiralul Viktor Sokolov, a fost ucis, afirmă Ucraina

Ucraina a afirmat luni că l-a ucis pe comandantul flotei ruse a Mării Negre într-un atac fără precedent cu rachete asupra cartierului general al marinei din peninsula anexată Crimeea, săptămâna trecută, potrivit agenției AFP.

„Treizeci și patru de ofițeri au fost uciși, inclusiv comandantul flotei din Marea Neagră. Alți 105 ocupanți au fost răniți. Sediul este ireparabil”, au declarat forțele speciale ucrainene într-un comunicat pe rețelele de socializare.

„Comandantul Flotei ruse a Mării Negre, amiralul Viktor Sokolov, a murit în urma atacului cu rachete asupra sediului Flotei, alături de alți 34 de ofițeri. Alți 105 au fost răniți. Clădirea nu este potrivită pentru restaurare”, a scris pe Facebook, distribuind comunicatul Forțelor pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei, Anton Gherașcenko, consilier al Ministerului Afacerilor Interne din Ucraina.

Commander of the Russian Black Sea Fleet admiral Viktor Sokolov died in the missile strike on the Fleet’s headquarters, along with 34 more officers. 105 more were wounded. The building is not suitable for restoration – Special Operations Forces of Ukraine. pic.twitter.com/2EQHl7WxJy

