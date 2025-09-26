BREAKING Ceartă între AUR România și AUR Republica Moldova. Partidul condus de George Simion susține că se retrage din alegerile parlamentare de peste Prut, partidul condus de Boris Volosatîi susține că rămâne în cursă / Simion susține un politician conectat la KGB

Partidul extremist AUR, condus de George Simion, a anunțat vineri printr-un comunicat de presă și printr-o conferință la care au participat mai mulți lideri că se retrage din alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova. În replică, Partidul cu același nume, AUR, înregistrat în Republica Moldova, a anunțat printr-un alt comunicat că nu se retrage din cursă și rămâne pe buletinele de vot.

Important: Partidul AUR din Republica Moldova nu are o relație formală de subordonare față de Partidul AUR din România. Are o conducere proprie, un statut propriu și este înregistrat în registrul partidelor din Republica Moldova, având independență decizională față de partidul cu același nume din România.

Partidul AUR din Republica Moldova este condus de Boris Volosatîi, fost deputat AUR în Parlamentul României. El a fost timp de aproape trei decenii directorul liceului Gheorghe Asachi din Chișinău, o școală cunoscută pentru promovarea unirii cu România.

În această campanie electorală, George Simion și liderii AUR România nu au făcut campanie pentru AUR Republica Moldova, ci Partidul „Democrația Acasă” condus de controversatul Vasile Costiuc.

Partidul AUR se află pe buletinele de vot deja tipărite în Republica Moldova și transmise către secțiile de vot din străinătate. Ultimul sondaj IPP prezentat de Euronews a dat AUR la 0% intenție de vot.

Motivația AUR România din comunicatul citat este ”decizia de a nu fragmenta și mai mult votul din data de 28 septembrie”.

Într-un clip video postat pe pagina oficială de facebook a partidului, deputata AUR Cristina Emanuela Dascălu a adresat un mesaj cetățenilor moldoveni: ”Îndemnul e să se meargă masiv la vot și să voteze contra partidelor care se identifică ca pro-ruse sau pro-europene”.

Reamintim că liderii AUR au preluat constant retorica Rusiei în ceea ce privește Republica Moldova. Au cerut stoparea sprijinului financiar acordat de România și au criticat dur guvernarea pro-Europeană.

George Simion, președintele AUR, are interdicție de a intra în Republica Moldova.

Comunicatul integral al AUR România:

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor anunță ieșirea din competiția electorală din Republica Moldova. Deși am fost acuzați de vrute și nevrute, în fața unui moment de cotitură pentru românii de peste Prut decizia noastră este de a nu fragmenta și mai mult votul din data de 28 septembrie.

AUR se retrage din această cursă și pentru a nu produce și mai multă dezbinare și a nu dezorienta publicul. Avem simțul datoriei împlinite!

Nu vrem să fim acuzați că ne-am implicat în afacerile unui alt stat, chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc și trebuie să revină îndată acasă!

Urăm succes competitorilor care respectă România și istoria neamului nostru de pe ambele maluri ale Prutului!

Comunicatul integral al AUR Republica Moldova:

Partidul AUR din Republica Moldova consideră necesar să facă unele precizări în urma declarațiilor lansate astăzi la București de către AUR România.

În cadrul unei conferințe de presă, membri ai partidului AUR România au anunțat „retragerea AUR din cursa electorală” pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Subliniem cu toată claritatea: AUR România nici nu a fost înregistrat în această competiție electorală.

Singurul partid AUR care participă la alegerile parlamentare din Republica Moldova este AUR din Republica Moldova, înregistrat legal la Chișinău, cu conducere proprie, avându-l președinte pe Boris Volosatîi, cu liste proprii de candidați și cu un program politic clar, centrat pe idealul Reîntregirii Neamului Românesc.

AUR din Republica Moldova este un partid independent. Nu suntem o filială a AUR România, ci succesor de drept al Partidului Popular Românesc, înregistrat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 31 decembrie 2013. Reprezentăm cetățenii Republicii Moldova și luptăm pentru viitorul lor, în fața problemelor reale cu care se confruntă: sărăcie, exod, lipsa locurilor de muncă, pensii și salarii mizere, nesiguranță.

Vrem să credem că această declarație nu este un gest intenționat de a induce electoratul în eroare, dar considerăm important să reafirmăm adevărul.

AUR din Republica Moldova rămâne ferm în cursa electorală și va merge până la capăt.

Noi suntem cei care reprezentăm astăzi, în mod legitim și responsabil, vocea unionistă în fața cetățenilor Republicii Moldova.

Îi chemăm pe toți cetățenii Republicii Moldova ca pe 28 septembrie să vină la vot și să susțină AUR din Republica Moldova, cu poziția 14 în buletinul de vot – singura forță curată și unionistă care luptă pentru dreptatea oamenilor și pentru viitorul copiilor noștri.

Vezi mai jos anunțul VIDEO al lui Boris Volosatîi, șeful AUR Moldova: