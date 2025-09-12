Boți ruși pe Telegram. Campanie coordonată de mesaje anti-occidentale, semnalată de fostul vlogger Zmenta: „Rușii turează la maxim propaganda / Așa devin oamenii idioți utili”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fostul vlogger Zmenta, cunoscut în trecut pentru conținutul său satiric și ironic, a publicat pe Facebook noi capturi din grupurile de Telegram pe care le administrează, unde susține că are loc o invazie de conturi neasumate care distribuie mesaje identice în română și rusă. Mesajele reiau teme-cheie ale propagandei Kremlinului: sărăcia provocată de guvern, reducerea pensiilor și burselor, militarizarea țării și apelurile la „pace”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Printre mesajele semnalate de Zmenta se numără:

„Ce naiba, iarăși numai la armată și la război! Păi și noi ce, să murim de foame? De ce nu se gândesc la oameni odată? Așa ne sărăcesc treptat!”

„Guvernul și-a pierdut complet mintea! Pentru ce ne mai trebuie atâția soldați când țara strigă de foame?”

„Bani aruncați pe vânt pentru armată, iar oamenii obișnuiți strâng din pantaloni!”

„Dați-mi pace cu armata! La părinții mei le iau pensia, la copii le micșorez bursele, și tot la tancuri și rachete dau banii? Mai bine ar construi spitale și școli!”

Într-un mesaj postat direct în limba rusă: „Правительство нас просто разводит! Вместо того чтобы помочь людям, они только на армию тратят миллиарды. А нам пенсии сокращают! Это позор!” („Guvernul ne înșală! În loc să ajute oamenii, cheltuie miliarde pe armată, iar nouă ne taie pensiile! E o rușine!”).

Aceste texte au fost postate aproape simultan, în valuri, sub orice subiect publicat în grup, indiferent că era vorba de economie sau de raportările financiare ale unei companii.

„Boții ruși turează propaganda la maxim”

Zmenta explică faptul că grupurile sale, cu zeci de mii de utilizatori activi interesați de economie și politică, au fost ținta unor comentarii coordonate imediat după ce a postat un text despre raportările financiare ale unei companii americane. „În seara asta am postat un text referitor la emiterea de bonduri și boții au început delirul total pe lângă subiectul postării. După cum puteți vedea în imagini, unul chiar a postat textul în limba rusă”, a scris acesta.

El atrage atenția că mesajele sunt concepute pentru a canaliza frustrarea oamenilor afectați de măsurile de austeritate, transformându-i în „idioți utili” care ajung să reproducă narațiunile Kremlinului. „Așa funcționează propaganda și așa devin oamenii idioți utili, adunând frustrări și servind zilnic conținut generat de boți care le gâdilă nervii”, avertizează Zmenta, adăugând că miza principală este destabilizarea în pragul alegerilor din Republica Moldova.

Propaganda rusească, activă pe TikTok și Telegram

Fenomenul semnalat de Zmenta se suprapune cu descoperirile recente publicate de Context.ro pe 9 septembrie, care arătau că TikTok-ul din Republica Moldova este inundat de clipuri menite să convingă utilizatorii că religia ortodoxă este atacată de Uniunea Europeană, că alegerile vor fi anulate și că statul este împotriva cetățenilor. „Am descoperit peste 100 de conturi de TikTok care au publicat 2.000 de clipuri care împing în algoritmi propaganda rusească. O noutate este că zeci de conturi publică aproape exclusiv conținut produs cu ajutorul Inteligenței Artificiale. O analiză arată că Federația Rusă are o rețea, denumită Matryoshka, care se ocupă în mod special cu producția de content video AI”, scria Context.ro.

Într-un alt clip identificat de jurnaliști, Ștefan cel Mare este prezentat într-o animație AI în care ucide o pasăre cu chipul Maiei Sandu, însoțită de sloganuri anti-UE și anti-LGBT. „Am identificat o bulă de propagandă rusească și dezinformare cu 128 de conturi, care au fost activate acum, în campanie, și care publică pe TikTok aproape în exclusivitate clipuri generate cu AI”, notează aceeași sursă.

Riscul pentru România și regiune

„Europa face bine ce face din moment ce Rusia e așa pornită cu propaganda în viteză maximă”, mai spune Zmenta, adăugând că, în contextul în care SUA traversează o perioadă de incertitudine politică, România riscă să aibă „graniță cu Rusia” dacă Moldova cade pradă destabilizării.

Declarațiile sale vin în contextul avertismentului lansat marți, 9 septembrie, de președintele Poloniei, Karol Nawroki, care a spus că europenii nu ar trebui să aibă încredere în „bunele intenții” ale lui Vladimir Putin.

Avertisment recurent

Nu este prima dată când Zmenta semnalează fenomenul. Pe 5 aprilie 2025, G4Media scria: „Fostul vlogger Zmenta, cunoscut în trecut pentru conținutul satiric și ironic, a atras atenția într-o postare pe Facebook asupra unei posibile operațiuni de propagandă coordonată din Rusia, despre care spune că a avut loc pe unul dintre grupurile sale de Telegram. Potrivit acestuia, grupul vizat reunește peste 10.000 de români interesați de subiecte precum economie, bursă și companii, iar începând cu luna martie a observat o invazie de conturi suspecte care au început să comenteze masiv la orice postare, indiferent de conținutul acesteia. Zmenta relatează că mesajele distribuite de aceste conturi urmăreau să inducă frică, frustrare și ură față de Uniunea Europeană, autorități și Occident în general”.