Bolojan: Proiectele de infrastructură rutieră și feroviară Via Carpathia și Rail-2-Sea, care își propun să lege nordul Europei de Marea Neagră, rămân prioritare pentru România

Rail-2-Sea: urmăreşte construirea unei linii de cale ferată cu dublă utilizare civilă-militară între portul Gdansk şi portul Constanţa. Acest proiect are ca obiectiv principal modernizarea unor coridoare feroviare atât pentru utilizarea comercială cât şi pentru transportul rapid al forţelor şi echipamentelor militare pe teritoriul României, cu o lungime totală de 3663 km, între Portul Gdansk şi Portul Constanţa care va traversa patru state: Republica Polonă, Republica Slovacă, Ungaria şi România.

Via Carpatia: Via Carpatia care are ca obiectiv principal crearea unui coridor de transport din partea de nord a Europei spre sud, prin Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria şi Grecia, ca o nouă conexiune de autostradă între nordul şi sudul Europei, integrând sistemul de transport al statelor participante.