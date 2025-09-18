Bolojan, absent la întâlnirea de miercuri cu primarii / Purtătorul de cuvânt al Guvernului: Au participat doi vicepremieri, Tánczos Barna și Marian Neacșu / „Domnul prim-ministru nu a putut ajunge din motive de program”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Premierul Ilie Bolojan a lipsit miercuri, de la o ședință cu reprezentanți ai aleșilor locali pentru a discuta despre reforma în administrația publică.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Au participat vicepremierii Marian Neacșu și Tanczos Barna, dar și ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Attila Cseke, potrivit Agerpres. Bolojan, deși era anunțat că va fi prezent la întâlnire nu a mai ajuns, fapt ce a iritat aleșii veniți pentru această întâlnire de la mare distanță.

Ioana Ene Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a explicat astăzi că lipsa premierului de ședință ține de programul încărcat al aceastuia.

”Întâlnirea a fost organizată de domnul ministru Cseke Attila, care a și condus întâlnirea. Au participat doi vicepremieri, domnii Marian Neacșu și Tanczos Barna. Domnul prim-ministru a a încercat să ajungă la această întâlnire, și-ar fi dorit să participe la această întâlnire, una tehnică, dar nu a putut ajunge din motive de program”, a explicat Dogioiu.

Potrivit unui comunicat al Guvenului, pe baza datelor transmise de către unitățile administrativ-teritoriale, a fost realizată o situație ce cuprinde numărul total al posturilor aprobate potrivit organigramelor, numărul posturilor ocupate și al celor vacante.

De asemenea, această analiză arată numărul posturilor ocupate în funcție de serviciile publice pe care le oferă, precum evidența persoanei, poliția locală, asistență socială, asigurarea derulării proiectelor finanțate din fonduri europene etc., precizează sursa citată.

‘O altă temă de discuție a fost legată de îmbunătățirea grilei de stabilire a numărului de personal din primării și autorități publice locale în funcție de numărul de locuitori din unitatea administrativ-teritorială, astfel încât să crească eficiența serviciilor publice. Tot în acest context reprezentanții Guvernului și cei ai autorităților publice locale au analizat posibilitatea redimensionării structurilor interne din instituțiile publice – direcții și servicii – tot în scopul eficientizării activității’, se arată în comunicat.