Bolojan a declarat că deficitul bugetar real în acest an ar fi ajuns la ”aproape 10%” din PIB fără reforme / Guvernul Ciolacu 2 a proiectat un deficit de doar 7%. Bolojan: ”Nu cred că putem încheia anul cu un deficit sub 8% din PIB”

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că deficitul bugetar real în acest an ar fi ajuns la ”aproape 10%” din PIB fără reforme. ”Nu era posibil, la un deficit de aproape 10%, să corectezi cu o singură măsură, într-un termen rezonabil, acest deficit”, a spus el marți într-o conferință de presă.

El a adăugat că ”nu cred că putem încheia anul cu un deficit sub 8% din PIB, dar Ministerul Finanțelor va comunica datele la rectificarea bugetară. Unele măsuri se aplică de la 1 august și nu știm încă efectele”.

Dezvăluirea lui Ilie Bolojan vine după ce guvenrul Ciolacu 2, format din PSD, PNL și UDMR, a proiectat în legea bugetului un deficit de doar 7% din PIB în 2025.

Consiliul Fiscal a avertizat în opinia din februarie 2025 că ținta reală de deficit ar trebui să fie de 7,7% din PIB, considerând că sunt supraestimate veniturile, iar cheltuielile bugetare sunt subestimate.

Ilie Bolojan a declarat marți în conferința de presă de la guvern că ”la câteva zile după ce am preluat acest mandat, am constatat că situația pe care o preluam, cel puțin din punct de vedere al deficitului bugetar, era mult mai dificilă decât cea pe care o știam. Și de atunci și până astăzi, deci timp de două luni de zile, am pus în practică câteva măsuri, pe de o parte, pentru a reduce deficitul, pentru a ține România ca o țară stabilă și o țară de încredere, pentru a ne atrage fondurile europene, pentru a susține dezvoltarea în anii următori și pentru a corecta nedreptățile. Pe componenta de deficit, am lucrat pe creșterea veniturilor, pe scăderea cheltuielilor și pe prioritizarea investițiilor în vederea eșalonărilor. Nu era posibil, la un deficit de aproape 10%, să corectezi cu o singură măsură, într-un termen rezonabil, acest deficit. Prin urmare, au trebuit puse în practică toate aceste trei măsuri, în diferite grade”.