Bogdan Huțucă: Voucherele de vacanță rămân în forma actuală și nu se vor acorda cash așa cum voia PSD

Bogdan Huțucă (PNL), președintele Comisiei de buget din Camera Deputaților, a declarat că voucherele de vacanță vor rămâne în forma actuală, care le face utilizabile doar în scopuri turistice, și nu vor fi acordate cash, așa cum voia PSD.

„Am reușit alături de colegii mei să convingem partenerii de alianță din PSD să păstrăm voucherele de vacanță în actuală formă și să nu le transformăm în cash, așa cum și-au dorit social-democrații din PSD. Ne-am luptat pentru acest lucru, deoarece am considerat că voucherele de vacanță trebuie să-și păstreze destinația pentru care au fost gândite, aceea de a ajuta turismul românesc și antreprenorii români din turism”, a declarat într-un comunicat de presă Huțucă, care e și președintele PNL Constanța.

Anunțul acestuia vine în contextul în care, în ultimele săptămâni, mai mulți social-democrați au anunțat că vor ca statul să ofere vouchere de vacanță în bani. Măsura a fost însă respinsă în final în ședințele de coaliție după opoziția PNL.

„Obiectivul acestor vouchere a fost acela de a consolida turismul românesc. Dacă am fi transformat aceste vouchere în cash, exista riscul ca banii să nu mai ajungă la hotelurile, pensiunile și restaurantele din România ci să fie folosiți în alte scopuri. Am fi lovit astfel în inima turismului românesc și am fi afectat mii de antreprenori și zeci de mii de angajați din HoReCa”, a spus Huțucă.

Bogdan Huțucă a mai spus că impozitarea acestor vouchere de vacanță ar fi adus sume infime la bugetul de stat, în schimb ar fi afectat negativ economia românească.