Bogdan Chirițoiu (Consiliul Concurenței): Acest mecanism foarte scump desenat de statul român de a interveni în piaţa de energie este în regândire

Acest mecanism foarte scump pe care l-a desenat statul român, de a interveni în piaţa de energie, este în momentul de faţă în regândire, a declarat, marţi, la o conferinţă de specialitate, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, transmite Agerpres.

„E un an electoral şi complicat din punct de vedere economic. Vedem mult mai multă intervenţie din partea guvernului decât în alţi ani. Jobul nostru nu e să oprim Guvernul de la a face intervenţiile pe care le consideră necesare, ci să consiliem Guvernul, să-l sprijinim ca intervenţiile pe care le decide fie să nu producă un rău pieţei concurenţei, fie să fie în aşa fel desenate încât să minimizeze impactul negativ asupra funcţionării economiei. Discuţiile astea ne consumă mult timp. Alocăm multe resurse. Trebuie să vedem ce facem cu intervenţia în energie, care în principiu trebuia să se termine la începutul anului viitor. E cea mai importantă intervenţie generată de criză. Acum sunt discuţii să redesenăm deja, să limităm costurile, pentru că vedem că piaţa s-a reglat în bună măsură. Am revenit la preţuri de energie apropiate de cele dinaintea crizei din Ucraina. Mecanismul acesta foarte scump pe care l-a desenat statul român de a interveni în piaţa de energie e în momentul de faţă în regândire”, a afirmat Chiriţoiu.

În acelaşi timp, oficialul a amintit de plafonările existente pe adaosul comercial la alimente, precum şi la RCA, intervenţii pe marginea cărora există discuţii de prelungire.

„Avem intervenţia la alimente, plafonarea adaosului comercial la o serie de produse de bază. Să vedem, în următoarea lună, dacă va fi extinsă şi în ce formă va fi extinsă această intervenţie. De asemenea, avem o plafonare a RCA care expiră în perioada următoare şi iarăşi va trebui să vedem dacă e extinsă şi în ce formă va fi extinsă. O nouă preocupare este războiul între taximetria clasică şi transportul alternativ. Sunt o serie de propuneri pe care taximetria clasică le face, nu la legea lor, ci la Legea transportului alternativ. Asta discutăm acum: ce ar vrea taxiurile să schimbe la Legea transportului alternativ? E ceva nou, pentru că de obicei oamenii vin cu propuneri la legea care-i afectează direct pe ei. Acum sunt propuneri ale unei industrii la legea altei industrii. E un subiect arzător. Ministrul Transporturilor a pus un proiect de OUG în consultare publică, pe 8 martie, şi va trebui discutat în perioada următoare”, a susţinut Bogdan Chiriţoiu.

Potrivit şefului autorităţii de concurenţă, la subiecte pozitive pot fi menţionate licitaţiile organizate pentru spaţiile comerciale din Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti şi reglarea situaţiei în transportul judeţean.

„Nu totul e negativ sau cu potenţial negativ. Sunt şi lucruri care mi se pare că au evoluat bine, dar ştirile bune nu sunt atât de savuroase precum cele rele. A trecut cumva neobservat faptul că după o droaie de ani de încercări şi culminând cu un dosar penal, acum un an de zile s-au terminat licitaţiile la Aeroportul Otopeni. În sfârşit, nu mai avem contracte care se tot prelungeau cu suspiciunile de corupţii aferente. Avem acum contracte obţinute prin licitaţie pe o perioadă rezonabilă de 10 ani. Am văzut că se lucrează în aeroport, o să vedem la un moment dat cum arată şi noile spaţii de alimentaţie şi noile spaţii de magazine pe care le numim „duty free”, deşi ele nu sunt „duty free”, adică sunt „duty”, dar nu „free of duty”… Licitaţiile astea s-au terminat. Am avut un director care a reuşit să stea suficient de mult cât să reuşească să termine această licitaţie. Progrese sunt şi pe zona de transport judeţean.Transportul de elevi o parte din modul cum se organizează transportul de persoane la nivelul judeţului. Aici era aceeaşi situaţie ca la Otopeni: contracte care se prelungeau din nou şi din nou. De fiecare dată, în loc să se respecte legislaţia naţională şi europeană, nu se făceau licitaţii, se prelungeau contractele, ca să rămână tot cei care erau deja. În multe judeţe s-au organizat, conform legislaţiei naţionale şi europene, licitaţii. Mă bucur că vedem progrese, după ani şi ani de zile de încercări ratate”, a menţionat Chiriţoiu.

Oficiali ai autorităţilor de concurenţă din România, Polonia şi Republica Moldova dar şi de la DG Competition au participat, marţi, la o nouă ediţie a conferinţei PRIA Competition Romania 2024, organizată de PRIAevents şi Consiliul Concurenţei.