Milioane de persoane, îndemnate să evacueze locuințele în sud-vestul Japoniei, în urma unor inundaţii importante şi alunecări de teren. Mai multe persoane sunt date dispărute

Autorităţile japoneze au cerut luni câtorva milioane de persoane să-şi evacueze locuinţele din cauza unor inundaţii şi alunecări de teren care au avut loc în urma unor ploi violente în sud-vestul Japoniei, soldate cu mai mulţi dispăruţi, relatează AFP, preluate de News.ro.

Imagini difuzate de televiziunea japoneză surprind mai multe zone, în departamentul Kumamoto, în care case magazine şi vehicule sunt înconjurate de ape de aproape un metru înălţime.

În decurs de şase ore, luni, ploi importante au avut loc în oraşul Tamana, cel mai afectat, unde s-a înregistrat un record la nivel local, potrivit Agenţiei Meteorologice Japoneze (JMA).

”Situaţia prezintă un pericol mortal, iar siguranţa trebuie asigurată imediat”, avertizează meteorologii.

Ei îndeamnă la ”o atenţie maximă”.

Avertismente şi apeluri la evcuare au fost emise vizând peste trei milioane de locuitori în regiuni sitiuate în sud-vestul Japoniei, potrivit Agenţiei de Gestionarea Incendiilor şi Catastrofelor.

Aproximativ 384.000 de persoane care locuiesc în Kumamoto sunt vizate de cel mai înalt nivel de alertă, potrivit aceleiaşi surse.

Un bărbat din Kosa, în Kumamoto, a fost dat dispărut luni, în urma unei alunecări de teren care i-a luat casa, a declarat AFP un oficial local.

La Misato, alt oraş din acest departament, salvatori acţionau să ajute un bărbat bătrân, prins în interiorul casei, afectată de o alunecare de teren, a declarat AFP un oficial local.

Două persoane din Fukuoka, un oraş important, au fost luate duminică de o viitură şi erau date în continuare dispărute luni, potrivit postului public NHK.