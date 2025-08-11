Alarmă de secetă în regiunea centrală din insula spaniolă Mallorca

Penuria de apă din insula spaniolă Mallorca se apropie de un nivel de criză, informează DPA.

Situaţia este mai gravă în zona Pla de Mallorca, situată în interiorul insulei turistice de la Marea Mediterană, unde guvernul regional al Insulelor Baleare a declarat luni o alertă de secetă.

Este al doilea cel mai ridicat nivel de alertă şi presupune restricţii iniţiale privind consumul de apă. Cu toate acestea, consecinţele asupra rezidenţilor şi turiştilor din cele 14 mici municipalităţi nu au fost determinate şi comunicate încă. Cel mai ridicat nivel de alertă este declararea urgenţei hidrologice.

Guvernul Insulelor Baleare a precizat că, în prezent, deficitul de apă afectează aproape întreg arhipelagul. Peste 88% din Insulele Baleare se află în ”etapa de alertă timpurie”. Doar insula Formentera are în continuare o situaţie normală în ceea ce priveşte alimentarea cu apă.

În luna iulie, rezervele de apă din Insulele Baleare au scăzut la un nivel de 43% – cu cinci puncte procentuale mai puţin decât în iunie şi cu trei puncte mai puţin decât cifrele din anul precedent.

În Mallorca, nivelul a scăzut de la circa 50% la 46%, în Menorca de la 42% la 40% şi în Ibiza de la 34% la 29%. Guvernul Insulelor Baleare se aşteaptă ca nivelurile apelor subterane să scadă şi mai mult în luna august. Autorităţile nu estimează o recuperare notabilă înaintea sosirii toamnei.