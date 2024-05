Biofilia, un trend de vacanță care aduce beneficii pentru viața cotidiană

Nu sunt puțini cei care se simt calmi și liniștiți în natură, dar nu s-au gândit de ce și cum poate fi asta integrat în stilul de viață. „Motivul este ceea ce este cunoscut sub numele de biofilie: dragostea înnăscută și legătura pe care o simțim față de lumea naturală. Această dorință de a interacționa cu toate formele de viață a fost popularizată de naturalistul Edward O. Wilson în cartea sa din 1984, Biophilia. Teoria este că, întrucât am evoluat ca specie în natură, aceasta este locul în care ne simțim cel mai bine acasă și unde ne simțim cel mai bine conectați.”, arată un reportaj BBC.

Contactul cu natura în vacanță nu numai că vă poate face să vă simțiți mai odihnit și mai refăcut, dar vă poate spori starea de bine și atunci când vă întoarceți acasă, arată articolul BBC.

Între activitățile recomandate de terapeuții care promovează conexiunea cu natura se numără „băile de pădure” (forest bathing) – pe care tot mai multe stațiuni și hoteluri, chiar și muzee, îl oferă turiștilor. „Pe măsură ce lumea devine tot mai plină de tehnologie, mai zgomotoasă și mai distrasă, chemarea naturii devine tot mai puternică.”

Terapeutul din reportajul BBC le recomandă invitaților să se abată de la potecă pentru a atuinge lemnul și mușchiul de pe copaci, pentru a mirosi ramurile și pentru a-și plimba privirea peste peisajul ondulat și stâncos. „Texturile și temperaturile diferite, detaliile pe care în mod normal nu mi-aș face timp să le observ, cum ar fi ciupercile de pe ramurile căzute, încrețite ca niște scoici, sau foșnetul cu ecou al unei ciocănitori, îmi liniștesc inima.”

Aceste sentimente de pace au un impact real. Numeroase studii, inclusiv cel al psihologului de mediu Rita Berto, The Role of Nature in Coping with Psycho-Physiological Stress, arată că biofilia reduce anxietatea, restabilește capacitatea mentală și sprijină bunăstarea emoțională, toate acestea putând afecta sănătatea fizică.

„Sistemul nervos parasimpatic, numit și sistemul de „relaxare și reînnoire”, are funcția de a vă readuce la o stare de echilibru după o situație stresantă”, explică Berto, care este, de asemenea, conducătoarea cercetării la Laboratorul de Ecologie Afectivă (GREEN LEAF) de la Universitatea Valle d’Aosta din Italia.

Este ceea ce se întâmplă atunci când o persoană face o plimbare în natură, de exemplu. Este opusul atunci când sistemul simpatic, sau sistemul „luptă sau fugi”, este trezit, așa cum se întâmplă ca răspuns la locurile aglomerate sau stresante. Nu numai că răspunsul de tip „luptă sau fugi” este obositor, dar „dacă rămâne activat pentru perioade prelungite, poate duce la răspunsuri cardiovasculare și endocrine cronice care afectează negativ sănătatea”, adaugă Berto.

Există un număr tot mai mare de dovezi care sugerează că petrecerea timpului în natură poate fi benefică pentru noi. Un studiu de amploare realizat de oamenii de știință de la Universitatea din Exeter, Marea Britanie, a sugerat că, dacă ne expunem la natură timp de 120 de minute pe săptămână, oamenii au declarat că se simt mai sănătoși și mai fericiți. Dar dovezile pot fi destul de amestecate. În timp ce multe studii privind scăldatul în pădure, de exemplu, par să arate un beneficiu pentru sănătatea fizică și mentală, acestea sunt adesea mici și de o calitate insuficientă. Dintre puținele studii randomizate controlate care au fost efectuate, acestea indică faptul că băile în pădure pot fi deosebit de utile pentru reducerea depresiei.

