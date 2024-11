VIDEO Billie Jean King Cup: România conduce Japonia cu 1-0, după ce Ana Bogdan s-a impus în fața lui Nao Hibino în două seturi

Ana Bogdan (116 WTA) a trecut România în avantaj în duelul cu Japonia (1-0) din cadrul Billie Jean King Cup, după ce a reușit să se impună în fața japonezei Nao Hibino (152 WTA) în două seturi: 6-2, 6-4, după o oră și 20 de minute de joc.

