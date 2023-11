Bilanț de etapă al turnelui prezidențial în Africa: Iohannis a decorat președinții africani, a discutat despre mediu și a semnat memorandumuri. Plus: momentele amuzante și controversate

La o săptămână de la începerea turneului prezidențial în Africa, Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, mai au de bifat o singură destinație din itinerariul de 10 zile: vizita în Senegal – o țară de pe coasta de vest a continentului african, influentă într-o regiune caracterizată de o mare instabilitate politică.

G4Media face bilanțul de etapă al demersului diplomatic în ajunul căruia Guvernul a suplimentat bugetul pentru deplasări al Administrației Prezidențiale cu 1,5 milioane de euro. În două dintre aceste țări, (Tanzania și Republica Capului Verde) România nu are nici măcar ambasade, iar vizita unui președinte român reprezintă o premieră istorică.

Kenya

Cuplul prezidențial a ajuns în Kenya luni, pe 13 noiembrie, și a fost primit de secretarii de cabinet Eliud Owalo şi Peninah Malonza. Marți, s-a întâlnit cu președintele kenyan William Ruto, pe care l-a decorat cu Ordinul Național ”Steaua României” în grad de Colan.

„Aţi venit cu ploaia!”, este remarca cu care l-a întâmpinat Ruto pe Iohannis.

„Ştiţi, la noi în România se spune că ploaia aduce bogăţie”, i-a replicat președintele român, pe covorul roşu. Răspunsul lui Iohannis i-a provocat râsul lui Ruto.

Președintele s-a întâlnit și cu directorul executiv al UNEP (United Nations Environment Program) la sediul ONU de la Nairobi, unde au discutat despre probleme presante de mediu.

”Cooperarea în domeniul limitării schimbărilor climatice și al protecției mediului este o temă centrală a vizitei de stat a Președintelui României în Republica Kenya. Aceasta vine pe fondul interesului deosebit al Președintelui Klaus Iohannis pentru aceste domenii, precum și al prezenței lor ca teme importante în recent adoptata Strategie a României pentru Africa”, potrivit Administrației Prezidențiale.

Președintele s-a remarcat și printr-un safari în Parcul național Nairobi, care a inspirat agențiile de turism din România să-și promoveze sejururile în Africa: ”Explorați sălbăticia Kenyei în stil prezidențial! Plecați pe urmele Președintelui într-un safari de neuitat. Last minute de la 1584 EUR/pers”, se precizează în anunțul postat pe Facebook.

Vizita în Parcul Național Nairobi de miercuri a oferit prilejul unei discuții și cu ministrul pentru Protejarea Naturii din Republica Kenya, Alfred Nganga Mutua, și cu directorul Serviciului Kenyan pentru Protejarea Vieții Sălbatice (Kenya Wildlife Service), Dr Erustus Kanga.

De altfel, conservarea biodiversității și managementul ecosistemelor reprezintă o componentă importantă a Memorandumului de Înțelegere în domeniul Protecției Mediului și al Schimbărilor Climatice, semnat între România și Kenya cu prilejul acestei vizite. Astfel, cele două state își propun să lucreze împreună pentru a promova educația privind schimbările climatice și mediul.

Joi, Klaus Iohannis a mers la Uthiru Girls High School. Aici a fost organizat un dans tradițional în care un grup de fete a dansat cu soția președintelui. Klaus Iohannis a fost invitat să participe, însă a preferat să stea pe margine.

Tanzania

Turneul președintelui a continuat cu vizita în Tanzania, care a început vineri. A fost primit de omologul său, Samia Suluhu Hassan, la State House din Dar es Salaam.

Președintele Klaus Iohannis i-a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Colan omologului Samia Suluhu Hassan.

Singura vizită oficială menționată de Ministerul Afacerilor Externe din istoria relațiilor cu această țară este cea a ministrului de externe tanzanian, în România, în anul 2018. Nu au fost înregistrate până acum vizite ale oficialilor români în Tanzania.

Zanzibar

Sâmbătă, şeful statului a mers în Zanzibar – regiune din cadrul Tanzaniei, unde a fost primit de preşedintele regional Hussein Mwinyi.

”Am exprimat astăzi, în dialogul cu preşedintele Zanzibarului, Hussein Mwinyi, nevoia unei cooperări politico-economice sporite, inclusiv în domeniile sectoriale cu potenţial neexplorat, care ar putea aduce valoare adăugată relaţiilor bilaterale. Putem consolida cooperarea noastră în domenii precum educaţie, turism, agricultură, silvicultură, biodiversitate, IT&C, cultură şi management al situaţiilor de urgenţă. România va continua să sprijine numărul în creştere de investitori şi afaceri româneşti, inclusiv în Zanzibar”, a afirmat Klaus Iohannis, conform unei postări pe pagina de Facebook a Administraţiei Prezidenţiale.

În cadrul unei ceremonii organizate pentru cuplul prezidențial în Zanzibar, arhipelag ce aparține de Tanzania, localnici au sărit în apă purtând imagini cu șeful statului și cu soția sa, Carmen, potrivit spotmedia.ro.

Localnicii au strigat în limba engleză: „Yes, yes, yes! The president of Romania, Klaus Iohannis! Welcome to Zanzibar, Zanzibar, Zanzibar!” La final, aceștia au adăugat „Hakuna matata!” în limba swahili, care se traduce prin „nu există probleme” sau „nu trebuie să îți faci griji”.

Republica Capului Verde

Luni, președintele a început vizita oficială în Republica Capului Verde. A fost primit de preşedintele José Maria Neves, la Palatul Prezidenţial, iar apoi a mers la Primăria oraşului Praia, capitala republicii. S-a mai întâlnit cu prim-ministrul José Ulisses Correia e Silva şi cu preşedintele Adunării Naţionale, Austelino Tavares Correia.

Președintele Klaus Iohannis i-a conferit Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Colan omologului José Maria Neves.

Marţi, preşedintele Iohannis se întâlneşte cu foşti studenţi din Republica Capului Verde care au studiat în România, iar apoi continuă turneul prezidențial cu o vizită în Senegal.

Senegal

Potrivit agendei, în Senegal, şeful statului va vizita Asociaţia senegaleză pentru protejarea copiilor cu deficienţe mintale (ASEDEME), Centrul Aminata Mbaye – Grand-Yoff, din Dakar.

Miercuri, preşedintele Iohannis va vizita Insula Goree, patrimoniu UNESCO, fost avanpost al comerţului cu sclavi, unde se va întâlni cu oficialităţile locale. De asemenea, va vizita Casa de sclavi „Maison des Esclaves” şi Liceul de fete Mariama Ba.

Joi, Klaus Iohannis va fi primit de omologul său din Senegal, Macky Sall, la Palatul Prezidenţial. Cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete şi oficiale, urmate de declaraţii de presă comune. Cu această ocazie vor fi semnate documente oficiale.

Şeful statului va participa tot joi la inaugurarea Casei Naţiunilor Unite din Senegal, împreună cu preşedintele Republicii Senegal, Macky Sall, şi la vernisajul expoziţiei „Măşti tradiţionale africane – Măşti tradiţionale româneşti”, organizată în cooperare cu Muzeul Ţăranului Român, la Muzeul Civilizaţiilor Negre din Dakar. Preşedintele Iohannis va avea şi o întâlnire cu foşti studenţi din Senegal care au învăţat în România.