Big Brother a scos simbolul pepenelui pro-palestinian de pe tricoul unui concurent/ Reality show-ul a emis o declarație prin care își cere scuze telespectatorilor „care au fost jigniți”, spunând că articolul vestimentar „a fost scos din casă”

Big Brother a eliminat de pe tricoul unuia dintre concurenții săi imaginea unui simbol „asociat pe scară largă cu sentimentele anti-Israel, scrie SkyNews.

Ali Bromley, un psiholog judiciar stabilit la Londra, a purtat marți, în cadrul emisiunii ITV2, un tricou cu o felie de pepene verde care părea să aibă culorile steagului palestinian – roșu, verde, alb și negru.

Campania Împotriva Antisemitismului a scris pe platforma de socializare X că tricoul „înfățișează harta Israelului sub forma unui pepene verde – un simbol asociat pe scară largă cu sentimentele anti-Israel”.

Reality show-ul a emis o declarație în care își cere scuze telespectatorilor „care au fost jigniți” și a declarat că episoadele Big Brother și Big Brother Late & Live au fost editate pentru a elimina imaginea.

Imaginile distribuite pe social media arată cum concurentul purta un tricou negru cu simbolul pepenelui în episoadele originale.

How is this becoming the norm?

A Big Brother (@bbuk) ‘housemate’ was seen wearing a T-shirt depicting the map of Israel as a watermelon—a symbol widely associated with anti-Israel sentiment. This graphic has caused significant distress among the British Jewish community, who… pic.twitter.com/NNaOOuojz0

